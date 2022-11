Chef alajuelense defiende el tacaco a muerte y hasta lo exporta como salsa picante

José Porras Soto es un joven de 32 años y está totalmente decidido a demostrarle al país y al mundo que el tacaco es bien sabroso, que le da tremendo sabor a las comidas, sobre todo a la olla de carne y que es más tico que el propio gallopinto.

Este vecino de Río Segundo de Alajuela es chef graduado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y de la UTN. Desde los 20 años, precisamente en un taller del INA, escuchó por primera vez que el tacaco es endémico (originario) de nuestro país, de hecho, es el único alimento nativo 100% de Tiquicia, y eso lo marcó para siempre porque desde aquella vez se convenció de que se convertiría en un defensor de ese vegetal.

José es chef y quiere que el mundo entero se enamore del tacaco. (Cortesía)

En el 2018, trabajando ya como chef y ganando buena platica al mes, comenzó con su negocito. Desde carajillo le dicen Kucho y poco a poco comenzó a experimentar con salsas picantes y sin picante, por eso, unió esas dos partes de su vida y a su negocito le puso Kuchile.

“Los primeros años de un emprendimiento son duros y a mí me tocó todavía más porque la curva de aprendizaje se pegó con la pandemia y entonces todo se complicó demasiado, pero por más apretado que se puso el negocio, no bajé los brazos, le metí más ganas y por dicha logramos superar el 2020 y 2021, años en que hubo épocas de cero ventas.

“Antes de pandemia tenía ocho salsas ya trabajadas y en pandemia aumenté a 13. El año pasado dejé todo, incluso un buen salario, para dedicarme cien por ciento a la defensa del tacaco. Estoy convencido que el tico de hoy día, por desconocimiento, no le ha agarrado el verdadero gran sabor que tiene y yo quiero recordárselo para que se enamoren del tacaco como yo”, explica José, totalmente convencido de su proyecto.

Este es el chile de tacaco que hace José desde Río Segundo de Alajuela. (Cortesía)

Tiene salsas de cas, piña, mango, chocolate, fresa, entre otras. Todas con y sin chile, porque también sabe que el chile es lo suyo, ya que les da un sabor particular, especial y único a las comidas; sin embargo, su gran chineada es la salsa con y sin chile de Tacaco.

“Me pueden llamar al 8455-0226 para pedidos. Gracias a Dios el negocio camina bien y las salsas de tacaco le encantan a la gente. Las señoras me piden la que no tiene chile para echarle a la olla de carne porque le da ese sabor a terruño que nadie más se lo da. Los señores me piden la salsa de tacaco picante para echarle al gallopinto o cualquier comida”, explicó.

Bueno por toda lado

El tacaco tiene fósforo, calcio, hierro, vitamina A, tiamina, cenizas y ácido ascórbico. José tiene una salsa picante de tacaco con chile Carolina Reaper, el que se conoce como el chile más picante del mundo, también con chile panameño. Sus productos son libres de gluten y azúcar, además, son 100% naturales.

Diferentes tipos de salsas con y sin chile hace el emprendedor, tiene de mango, cas, chocolate y fresa, entre otras. (Cortesía)

“Mi gran objetivo es que también el mundo se enamore del tacaco. Siempre estoy tratando de conseguir nuevos sabores, nuevas mezclas para ganar más enamorados”, comenta este chef que ya va cumpliendo su sueño porque ha exportado su sabroso producto, que lo hace en su mayoría con tacacos de Cartago, a Francia, Canadá y Estados Unidos.

Usted podrá hablar con el emprendedor este domingo 6 de noviembre, porque estará en la feria La Ruta del Chile que organiza la Municipalidad de Heredia y que por primera vez en la historia reunirá a los amantes y productores de salsas picantes en el campo ferial La Perla en Mercedes Norte de 10 a.m. a 8 p.m.