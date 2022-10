Exitoso heladero mexicano aconseja cómo empezar un negocio propio

Es difícil conseguir trabajo actualmente y por eso muchas personas, cansadas de buscar sin éxito deciden empezar su propio negocio, pero la mayoría no saben por dónde empezar.

Hugo González es un chef mexicano especializado en el área de los helados que vendrá a nuestro país a participar en varias charlas para enseñarles a los asistentes todo lo que necesitan saber para animarse a poner su propio negocio.

Él impartirá tres charlas, la primera denominada “Cómo montar una heladería exitosa y rentable” será el martes 25 de octubre de 9 a.m. a 11 a.m. y está dirigida a todos los que han hecho del helado un negocio o quienes están buscando emprender y no saben cómo hacerlo.

Por eso, La Teja conversó con él para que nos adelantara algunas de las recomendaciones que contará a fin de mes y nos dividió sus bolados en cuatro pilares: la planeación, el producto, la administración y la innovación o seguimiento.

“Si hablamos de una heladería o de cualquier modelo de negocio, todo mundo debe tener un norte para lograr que su negocio sea rentable y exitoso”, dijo González.

Planeación

Por ejemplo, usted tiene la idea de poner una heladería y piensa hacerlo en dos meses cuando inicia el verano, pero no puede planear abrir en ese tiempo, si su inversión económica no le alcanza para eso, ya sea para comprar la materia prima o para remodelar el local.

Aterrice su idea, indistintamente que no sepa cuánto cuestan los equipos o los insumos, sí debe saber cuánto dinero tiene para invertir, si lo hace solo o con un socio.

Constituya legalmente su empresa , así como trae obligaciones, aporta beneficios.

, así como trae obligaciones, aporta beneficios. Inscriba el nombre ante el registro de marcas y piense en uno original que tenga una historia.

ante el registro de marcas y piense en uno original que tenga una historia. Desarrollar el nombre del negocio, qué tipo de helados va a vender (gelato, de palito, o si va a ser una heladería clásica con sabores tradicionales o si se va a aventurar a un nicho que puede ser los veganos o sabores exóticos).

El producto y la administración

Debe preguntarse, ¿si sabe hacer el producto o no? Debe estar capacitado para ofrecerlo y buscar que sea una necesidad para el consumidor. El helado no es una necesidad, pero puede apelar a la diversión y la nostalgia para provocar su compra.

Cuide la calidad de los ingredientes que va de la mano con la buena administración.

que va de la mano con la buena administración. Cuide los costos del producto, pero no piense en comprar algo de menos calidad para ahorrar porque bajará la calidad de lo que ofrece y pierde clientela.

Saque cuentas si está comprando de más y luego debe botarlo, porque desperdicia dinero. Haga los ajustes de la cantidad que realmente necesita.

Identifique cómo está formado su producto para identificar cuánto le cuesta elaborarlo.

Elija las estrategias de mercadeo para promocionar el punto de venta, el producto para llegar a más clientes y deben ir dirigidos hacia el público meta.

para promocionar el punto de venta, el producto para llegar a más clientes y deben ir dirigidos hacia el público meta. Focalice la publicidad a la zona donde se ubica su local y no gaste plata en dirigirla a clientes que nunca van a llegar a su local. Por ejemplo, enfocarlo a San José y no a toda Centroamérica.

a la zona donde se ubica su local y no gaste plata en dirigirla a clientes que nunca van a llegar a su local. Por ejemplo, enfocarlo a San José y no a toda Centroamérica. Tenga claro qué tanto se vende su producto, cuál es el producto estrella y el que no le deja ganancias, pero sí le atrae clientes.

Debe terminar en un balance entre lo que está invirtiendo, lo que está ganando y la ganancia que está obteniendo.

Innovación

La innovación consiste en encontrar nuevas técnicas que le ayuden a diferenciarse de los competidores.

Capacítese constantemente, puede seguir las redes sociales o autores que sepan de ese negocio y compartan los últimos detalles, incluso en charlas o cursos.

Aproveche la tecnología para facilitar los procesos, incluidas las entregas.