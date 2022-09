Informático con discapacidad busca consolidar negocio de reparación de computadoras

Luis Carlos Monge Calderón es un tibaseño de 40 años que nació con una discapacidad que le dificulta usar sus brazos y piernas.

La enfermedad se llama artrogriposis múltiple congénita y afecta los músculos y articulaciones de las extremidades desde antes de nacer.

En el caso de Luis Carlos, el movimiento de sus manos es muy limitado, por eso ha aprendido a usar sus pies para labores como manipular el celular y la computadora, entre otras cosas.

10 errores que le impiden conseguir trabajo

Luis Carlos Monge es un informático que lucha por poner su propia empresa. Foto: Cortesía. (Cortesía de Luis Carlos Monge)

El pulseador contó a La Teja que toda su v, existe la creencia que no estamos capacitados para realizar labores de alta exigencia y por eso no somos tomados en cuenta, esto ha cambiado un poco gracias a leyes e incentivos laborales para los patronos, pero siento que todavía se debe trabajar más y nosotros demostrar que si podemos.

— ¿Qué ha sido lo más difícil de sobrellevar su discapacidad?

El mayor obstáculo es el acceso al trabajo, existe la creencia que no estamos capacitados para realizar labores de alta exigencia y por eso no somos tomados en cuenta, esto ha cambiado un poco gracias a leyes e incentivos laborales para los patronos, pero siento que todavía se debe trabajar más y nosotros demostrar que sí podemos.

¿Cuáles vehículos pueden ir a revisión técnica esta semana?

— ¿Por qué decidió estudiar Informática?

Porque desde niño me gustan las computadoras y la tecnología, además de ser una carrera que da la facilidad de poder trabajar desde la casa y eso me beneficia.

Siempre me ha gustado el reto de enfrentar problemas y dar soluciones, la programación y soporte técnico tienen esta característica en particular.

— ¿Dónde estudió?

En la Universidad Cenfotec.

— ¿Se ha topado con alguien que le dijo que no sería capaz de terminar su carrera debido a su discapacidad?

No, nunca, más bien he recibido mucho apoyo.

Él es vecino de Tibás y se dedica a reparar computadoras. Foto: Cortesía. (Cortesía de Luis Carlos Monge)

— ¿Ha trabajado alguna vez para alguna empresa?

Si trabajé para una durante 8 años, pero ahorita trabajo en lo propio.

— ¿Qué tipo de trabajo hace usted?

Doy soporte técnico, desarrollo de software y web. Si las personas necesitan instalación o actualización de software o incluso tienen alguna situación con la computadora como que no les enciende, pueden llamarme.

— ¿Dónde da sus servicios?

Vivo en Cuatro Reinas de Tibás y las personas pueden traerme las computadoras aquí para que yo las repare, es por un tema de comodidad debido a mi discapacidad.

El tiempo de reparación de cada equipo es muy relativo porque depende del problema, puede ser desde una o dos horas, hasta varios días.

¿Por qué la marihuana afecta más a los jóvenes?

— ¿Con quién vive?

Con mis papás y un hermano.

— ¿Su familia lo apoya?

Sí, me apoyan en todo, en las decisiones que tomo, consejos para mejorar, y hasta me ayudan con las computadoras en cosas que se me dificulta hacer con los pies.

— ¿En su cotidianidad también qué tipo de ayuda recibe?

En muchísimas cosas porque hasta para bañarme y comer mi mamá me ayuda, por eso para mí la familia es fundamental.

Él pide ayuda para poder acondicionar una oficina en su casa y comprar una laptop. Foto: Cortesía. (Cortesía de Luis Carlos Monge)

— ¿Qué cosas ha aprendido a hacer con los pies?

La mayoría: escribir, usar el celular, los controles del televisor y hasta arreglar las computadoras, con el pasar de los años he aprendido a adaptarme a mi condición.

— ¿Qué planes tiene para el futuro?

Poder consolidar mi emprendimiento para tener trabajo fijo, ahorita tengo poquitos clientes y la parte económica se dificulta un poco. Mi familia es la que muchas veces me ayuda cuando necesito dinero.

Karol G al borde de caer del escenario

— ¿Qué comentarios recibe de los clientes?

Que me admiran mucho, que siga adelante y lo más importante es que quedan satisfechos con los trabajos.

— ¿Qué mensaje le da a las personas que tienen una discapacidad y creen que por eso no pueden salir adelante?

Que por más difícil que sea la situación no debemos dejarnos vencer, siempre existe alguna manera de enfrentar los problemas u obstáculos y salir adelante. La discapacidad o ‘el no puedo’ solo existe en la mente, debemos demostrarnos que sí se puede y ser valientes para lograr todas las metas que nos pongamos, la satisfacción de lograr las cosas es indescriptible y nos motiva a proponernos más y más.

Si usted necesita un informático para que le revise su computador puede buscar información sobre Luis Carlos en su página web http://www.luiscmsoporte.com/. También puede visitar su página de Facebook Luis CM - Soporte Técnico y el Instragram luiscmsoporte.