10 errores que le impiden conseguir trabajo

¿Por qué si hay tantas personas sin trabajo y vemos varias ferias de empleo buscando personal, las cifras de desempleo no bajan? Bueno, a veces el problema no está en la falta de vacantes, sino en que el aspirante a la misma no cubre todos los requisitos o simplemente tiene algo que siempre lo hace cometer un error a la hora de la entrevista que le cierra las puertas.

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a julio de este año la cantidad de personas sin trabajo eran 269.000.

Por eso, acá le traemos la lista de los diez errores más comunes que cometemos los ticos a la hora de una entrevista, la cual elaboramos con la ayuda de ManpowerGroup, empresa dedicada a la selección de personal y Alexander Aguilar, director de la empresa Humano Inteligencia Empresarial.

“La preparación previa es fundamental, conozca su currículo, repase sus fortalezas, debilidades, lea sobre el puesto y la empresa. Practique no solo para dominar el nerviosismo, sino para dar una buena impresión al entrevistador”, recomiendan en ManpowerGroup.

Ya en la entrevista propiamente:

1-No prestar atención: Sepa el nombre del reclutador, préstele atención a las indicaciones y a las preguntas. Se verá mal si deben repetirle la consulta o si usted responde algo distinto y que no tenga que ver con el tema. Concéntrese en la persona y es recomendable que guarde y apague el celular.

2-Quedarse estático: Su cuerpo comunica, haga contacto visual, evite cruzar los brazos e intente sentarse derecho.

3-Descuidar la apariencia: La primera impresión es difícil de cambiar, por eso es importante llegar bien vestido para la ocasión, evite usar una colonia o perfume muy fuerte. Acuda formal o al menos guíese con el código de vestimenta de la empresa y procure llegar con al menos 15 minutos de anticipación.

4-No decir la verdad: responda honestamente a las preguntas; incluso, si fue despedido de su anterior empleo, conteste si se trató de una reorganización o si fue con responsabilidad patronal, pero sin caer en brindar detalles de más. No trate de ser o fingir lo que no es. Llegar a una entrevista de trabajo con una máscara para tratar de impresionar al reclutador es un grave error que muchas veces los descarta en la primera entrevista.

También hay quienes ponen en el currículo que dominan un porcentaje alto de inglés o son expertos en computación, pero en la entrevista los prueban y se evidencia que no tienen ese conocimiento, lo que los deja muy mal.

5-No ser formal: Entable una relación de cordialidad y respeto durante la entrevista. Evite frases como “después de mí no va a entrevistar a nadie mejor”, “estoy seguro de que soy el candidato para el puesto”, o “soy el mejor candidato que usted puede tener”.

6-No agradecer la oportunidad: Al finalizar la entrevista agradezca haber sido tomado en cuenta. Esto dará una buena sensación al reclutador.

7-Tomar a la ligera entrevistas virtuales: El error más frecuente es descuidar el espacio en donde tomará la entrevista, hacerla en un sitio con mucho ruido o público (restaurantes, por ejemplo), con un fondo con distracciones, sin haber hecho pruebas de conexión a Internet, audio y cámara. Además, algunos aspirantes se despreocupan por su vestimenta en este tipo de entornos virtuales.

8-Criticar a empresas o trabajos anteriores: Otro desacierto que cometen algunos aspirantes es hablar de más sobre sus anteriores empleadores.

9-No resaltar las fortalezas: Es el principal desacierto de las personas que no cuentan con experiencia. Aproveche y mencione las habilidades blandas, que son muy apetecidas por los empleadores, en especial las siguientes: comunicación, priorización, adaptabilidad, tomar la iniciativa, integridad, pensamiento analítico, construir relaciones, empatía, coaching y resiliencia.

10-No investigar sobre la empresa: Llegar en “blanco” a la entrevista de trabajo es una gran equivocación en tiempos en los que la información está a un clic. Conozca la misión, la visión, las líneas de negocios, el organigrama institucional, e incluso, póngale un rostro al entrevistador. Esto no solo demostrará que usted conoce el lugar al cual aplicó sino que le ayudará a bajar la ansiedad.