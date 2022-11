Mamá embarazada descubrió en su baby shower un negocio del que ahora vive

Cuando Greilyn Arley Guzmán estaba embarazada de su hija Génesis, hace 10 años, soñaba con tener un baby shower hermoso de mariquitas rosadas.

Empezó a buscar todo lo necesario para la actividad y descubrió que en realidad lo que abundaban eran las cigüeñas y las chupetas, pero si se quería hacer un té de canastilla personalizado, no había opciones.

Greilyn Arley hace artículos de fiesta personalizados. Foto: Cortesía. (Cortesía de Greilyn Arley)

Greilyn sabe mucho de diseño, así que no se complicó la vida y ella misma se hizo sus artículos y tuvo el baby shower que quería.

Ella se quedó con la inquietud de que en realidad lo que le había pasado a ella, de seguro le pasaba a muchas otras personas, por eso se echó al agua y creó una página de Facebook en la que ofrece sus servicios para elaborar artículos de celebración, hechos al gusto del cliente.

En aquel momento trabajaba en una imprenta en Guápiles y hacía los encargos en su tiempo libre.

“Mis primeras clientas fueron de Limón, mi hermano trabajaba en el Organismo de Investigación Judicial de ahí y tenía una compañera embarazada. Él le enseñó mi trabajo y me contrató.

“De un baby shower salían dos o tres clientas nuevas y así poco a poco me fueron pidiendo más trabajos”.

Génesis, la hija de la emprendedora, es el motor de su vida y su negocio. Foto: Cortesía. (Cortesía de Greilyn Arley)

Se tiró al agua

Luego de un tiempo, la pulseadora se cambió de trabajo, empezó a laborar en Grupo Colono y seguía usando su tiempo libre para sacar los encargos que le hacía de su negocito propio.

“Poco a poco fui recibiendo más y más encargos y llegó el momento en el que salía de trabajar y me iba para la casa a empezar a hacer los pedidos y me daban hasta las 3 o 4 de la mañana en eso. Usaba la hora de almuerzo de Grupo Colono para ir a dejar los pedidos a Correos de Costa Rica.

“Se volvió una situación muy agotadora y tuve que tomar una decisión muy difícil, porque a uno como ser humano le da miedo el fracasar con un proyecto, pero renuncié a mi trabajo para dedicarme de lleno a mi empresa ‘Geguz Diseño’”, contó.

Decidió llamar así su emprendimiento en honor a su hija Jimena Guzmán. La pequeña que ahora tiene 10 años es el motor de la vida de Greilyn.

Ella hacer bellezas para todo tipo de fiestas. Foto: Cortesía. (Cortesía de Greilyn Arley)

Pero no todo ha sido fácil, luego de renunciar a Grupo Colono, la pulseadora puso un local en Guápiles, pero no tuvo el resultado esperado.

“Me di cuenta de que en realidad para mi negocio no era funcional tener un local, así que lo cerré y me fui a trabajar a mi casa y aquí sigo, me va bien gracias a Dios”.

Ella cuenta que al principio prácticamente no tenía competencia, pero ahora hay más lugares donde venden artículos de fiesta personalizados y hay almacenes grandes que tiene mucha variedad en artículos de fiesta.

“Mi valor agregado es que yo le hago el diseño al cliente como él quiere, no es que se tiene que ajustar a un diseño de un personaje, sino que él me dice cómo lo quiere y yo se lo hago y se lo envío para ver si le gusta, hasta que tengo el visto bueno, hago las impresiones.

Los niños se sienten realizados a vivir una fiesta personalizada. Foto: Cortesía. (Cortesía de Greilyn Arley)

“Cuando llegó la pandemia me preocupé mucho porque se suspendieron las fiestas y actividades de celebración, pero se me ocurrió hacer un ‘paquete burbuja’ y se vendió muchísimo, era paquetes de fiesta para tres o cuatro chiquitos, para que la gente celebrara los cumpleaños en casa”, contó.

Mucha variedad

Greilyn hace de todo: piñatas, bolsitas, cajitas, banderines, centros de mesa, lonas, adornos de pared y hasta personaliza snaks o chocolates con etiquetas según el gusto del cliente. También hace artículos sublimados como tazas, llaveros, almohadas, camisetas, pañitos, entre otros.

Ella cuenta que muchos clientes se enamoran de sus productos y por eso es común que las mamás la busquen para cada cumpleaños, eso la llena de orgullo.

Ella diseña todos los artículos al gusto del cliente. Foto: Cortesía. (Cortesía de Greilyn Arley)

“Tengo clientas, mamás de chiquitos de nueve o diez años, a los que les he hecho las cosas para fiesta cada año. Me ha pasado que en algún momento me dejan de buscar un año, porque encontraron otra opción y al siguiente vuelven porque dicen que les gustan más mis productos”, relató.

Esta valiente toma tan en serio su negocio que hasta ha llevado capacitaciones con el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), incluso espera más adelante poder pasarle sus conocimientos a otras mujeres para que ellas también se atrevan a emprender.