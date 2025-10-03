ADIDAS presenta ‘TRIONDA’ el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA26

Presentado por: ADIDAS

Hoy, adidas revela TRIONDA, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA26™, que da inicio a la cuenta regresiva para el torneo internacional más grande del fútbol.

ADIDAS TRIONDA (ADIDAS)

TRIONDA es una celebración de las naciones que serán anfitrionas del torneo: Canadá, México y Estados Unidos. Fabricado con una nueva construcción de bola de cuatro paneles para un alto rendimiento, la geometría de diseño fluido replica las ondas representadas en el nombre oficial de la bola. Cada panel presenta los colores del país, rojo, azul y verde, que se conectan en forma de triángulo en el centro del panel, simbolizando tres naciones que se unen para albergar el torneo por primera vez.

Cada nación anfitriona también se celebra con la inclusión de iconografía significativa para los países, incluida una estrella para los EE. UU., una hoja de arce para Canadá y un águila para México. Los íconos se presentan como gráficos audaces en los diseños de los paneles, además de estar sutilmente grabados en relieve en la base mate de la pelota, proporcionando una textura intrincada cuando se ve de cerca.

ADIDAS TRIONDA (ADIDAS)

El diseño está terminado con adornos dorados en homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y detalles que delinean los motivos en la cara del balón, un color de campeón para el balón de campeón.

Desde el punto de vista del rendimiento, la construcción de cuatro paneles está diseñada con uniones intencionalmente profundas y líneas en relieve estratégicamente colocadas junto a íconos del país en relieve, creando una superficie de bola que produce una estabilidad óptima en vuelo al garantizar que haya suficiente resistencia y distribución uniforme a medida que viaja por el aire.

Los iconos en relieve también proporcionan el beneficio de rendimiento adicional de un agarre elevado en la pelota al driblar o golpear la pelota en condiciones húmedas o mojadas.

Sam Handy, director general de adidas Football, dijo: “Con TRIONDA, cada detalle tiene un impacto. Las texturas en relieve, los gráficos en capas y los colores llamativos hacen que la pelota se destaque al instante, creando un diseño que se siente vivo en tus manos. Es el balón de la Copa Mundial de la FIFA más divertido visualmente que hemos creado: una pieza de artesanía construida para el escenario más grande, que te hace querer sostenerlo, admirarlo y, sobre todo, jugar con él”.

ADIDAS TRIONDA (ADIDAS)

TRIONDA también lleva la última evolución de la tecnología adidas Connected Ball en forma de un nuevo e innovador sistema de chip montado en el lateral. El chip del sensor de movimiento de la unidad de medición inercial (IMU) de 500 Hz ahora se encuentra dentro de una capa especialmente creada en uno de los cuatro paneles, en lugar de un sistema montado en el centro sostenido por un sistema de suspensión. La adición de contrapesos en los otros tres paneles garantiza la estabilidad y el equilibrio continuos del vuelo.

Proporcionando una visión sin precedentes de cada elemento del movimiento del balón, la tecnología envía datos precisos del balón al sistema de árbitro asistente de video (VAR) en tiempo real, que cuando se combina con los datos de posición de los jugadores y mediante la aplicación de inteligencia artificial, ayuda a los árbitros a tomar decisiones de fuera de juego más rápido. Desarrollada en estrecha colaboración con Kinexon, la tecnología adidas Connected Ball también puede ayudar a los árbitros a identificar cada toque individual del balón, lo que resulta en menos tiempo dedicado a resolver incidentes específicos, incluida una posible mano.

ADIDAS TRIONDA (ADIDAS)

Solene Stoermann, directora de categoría de adidas, dijo: “El fútbol crea alegría, y ningún otro torneo encapsula esa alegría como una Copa Mundial de la FIFA™. Por primera vez, la veremos viajar a través de tres países, y con eso, llega un Balón Oficial digno de la ocasión. Tan pronto como se anunciaron los anfitriones del torneo, supimos que teníamos que hacer algo especial: una pelota con la que se pudiera jugar en todas partes, desde el patio trasero hasta el escenario más grande del mundo. El próximo verano, TRIONDA será un personaje principal en el espectáculo más grande del mundo, y no podemos esperar a que los fanáticos y los jugadores disfruten del momento”.

Sigue a @Trionda en TikTok para ver en primera persona el balón oficial en acción desde ahora hasta la Copa Mundial de la FIFA26™.

El balón oficial de TRIONDA tiene un precio aproximado de $45 y está disponible para su compra hoy en adidas y en tiendas seleccionadas, y en línea en https://www.adidas.com/cr/es