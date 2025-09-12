ASEMBIS adquiere equipo de resonancia magnética más avanzado de Centroamérica

Presentado por: ASEMBIS

ASEMBIS reafirma su compromiso con la salud accesible y de calidad para todos los costarricenses. Recientemente, la institución incorporó a su clínica de San José el MR-5300 de Philips, el equipo de resonancia magnética más avanzado de toda la región centroamericana, que marca un nuevo estándar en el diagnóstico por imagen.

ASEMBIS presentó el nuevo equipo de resonancia magnética en un evento especial en el hotel Hilton, en Sabana, el pasado 8 de setiembre; a un día de celebrarse el 34 aniversario de su fundación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esta tecnología no solo ofrece imágenes de altísima precisión y tiempos de estudio más cortos, sino que también elimina la necesidad de recargas de helio líquido, lo que la convierte en una opción más sostenible y única en Costa Rica.

Su diseño incluye una apertura de 70 centímetros de diámetro y una camilla con capacidad para pacientes de hasta 250 kilos, permitiendo atender con comodidad a personas de distintos tamaños y condiciones, incluso aquellas con claustrofobia.

Durante la presentación oficial en el hotel Hilton, Sabana, el señor Alejandro Rodríguez, Gerente de Unidad de Negocios Imágenes Diagnósticas para Phillips North Hispanic, explicó a los asistentes las ventajas de este equipo que utiliza un campo magnético y ondas de radio para generar imágenes altamente detalladas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Del otro lado de la camilla: cuando la tecnología no basta

Durante la presentación, la Presidenta Ejecutiva de ASEMBIS, Rebeca Villalobos Vargas, compartió una vivencia personal que refuerza su visión sobre el servicio en salud. Años atrás, fuera de ASEMBIS, necesitó realizarse una resonancia magnética. Recordó lo difícil que fue atravesar esa experiencia: la incomodidad de la máquina, el aislamiento durante el examen y la ansiedad mientras esperaba los resultados.

Rebeca Villalobos Vargas es la fundadora de ASEMBIS y actual Presidenta Ejecutiva. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es un momento muy vulnerable. Uno está con miedo, con incertidumbre, y lo único que puede aliviar eso es el trato humano. Yo tuve la suerte de ser atendida con respeto y calidez, y por eso estoy convencida de que la atención humana es igual de importante que la tecnología”, expresó.

Aquella experiencia no definió lo que es ASEMBIS —una institución con décadas priorizando el servicio humano—, pero sí reafirmó en Villalobos la importancia de mantener ese valor en ASEMBIS. Para ella y para el equipo de trabajo, está claro: no se trata solo de hacer exámenes, sino de acompañar a las personas en momentos de vulnerabilidad y ansiedad.

Tecnología que piensa en el paciente

El MR-5300 incorpora inteligencia artificial, antenas digitales que se adaptan al cuerpo del paciente, un sistema que reduce el ruido hasta en un 80%, incluso la posibilidad de escuchar música a elección de cada persona, mejorando significativamente la experiencia durante el estudio. A esto se suma un diseño más cómodo y accesible, pensado para todo tipo de personas.

Además, ASEMBIS garantiza rapidez y precisión en los resultados, entregándolos en un máximo de 24 horas. Pero, como menciona Villalobos, la tecnología por sí sola no alcanza: debe estar acompañada de una atención cálida, empática y profesional que le dé verdadero sentido a cada avance.

Durante la actividad de presentación del nuevo equipo de Resonancia Magnética, directivos de ASEMBIS entregaron reconocimientos al personal de la clínica que participó en el proceso. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Más que un examen: una herramienta para prevenir

Con esta nueva incorporación, ASEMBIS busca también redefinir el rol de la resonancia magnética. Ya no se trata únicamente de un examen solicitado ante síntomas, sino de una herramienta de diagnóstico preventivo.

Gracias a su capacidad para estudiar órganos como el cerebro, la columna, el corazón o la próstata, el nuevo equipo permite detectar condiciones de salud de forma temprana y actuar a tiempo.

Alejandra Apuy, Jefa de Mercadeo de ASEMBIS, recalcó que el nuevo equipo permite obtener imágenes de altísima calidad, estudiar cualquier parte del cuerpo y entregar resultados en 24 horas. Además, el personal está capacitado para atender a pacientes con claustrofobia, garantizando una experiencia segura y humana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

