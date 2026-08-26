Cori Motors mejora la experiencia del cliente con una renovada sucursal en Pérez Zeledón

Presentado por: Cori Motors
La Zona Sur tiene un nuevo punto de encuentro para los clientes e interesados en los vehículos de Grupo Cori Motors. La empresa presentó las renovadas instalaciones de su sede en Pérez Zeledón, un polo comercial clave para la zona por su ritmo de desarrollo y su conexión estratégica con otras comunidades.
Esta transformación responde al sostenido crecimiento de la marca y a la demanda de una atención posventa integral. Además de expandir su sala de exhibición que reúne marcas como BYD, KAIYI, FOTÓN, WULING y BAIC, la agencia incorporó un taller mecánico totalmente equipado para realizar mantenimientos preventivos y correctivos, venta de repuestos, avalúos y tramitación de garantías.
“Esto hace que sea mucho más cómodo para nuestros consumidores, no solo de Pérez Zeledón sino de toda la Zona Sur del país, el poder contar con su propio centro de servicio en la comunidad”, destacó Pablo Otero, gerente de marca de BYD Costa Rica.
El taller alcanzará progresivamente el 100% de su capacidad operativa e incluirá líneas de atención express para mantenimientos preventivos, pensadas para optimizar tiempos y ofrecer un trato personalizado.
“El servicio de mantenimiento, estar con los técnicos directamente de cada una de nuestras marcas para que ya no tengan que hacer ese viaje tan largo hasta San José gastando de tres hasta seis o siete horas dependiendo de qué parte del Sur es la persona”, agregó.
Portafolio completo
Esta renovada sucursal pone a disposición de la clientela el catálogo integral del grupo. En el segmento de turismos y movilidad eléctrica destacan modelos de BYD como el Seagull, S1 Pro, Dolphin, Atto 8 y Yuan Plus; la línea de FOTON con sus pick-ups todo terreno para trabajo pesado; los SUV’s completos que forman parte del catálogo de BAIC y KAIYI; y el recién incorporado Wuling Bingo S, un modelo 100% eléctrico que alcanza hasta 430 km de autonomía.
“Nosotros llegamos aquí con una expectativa muy grande, enfocada principalmente en los vehículos 4x4 de trabajo por el tipo de zona que es, pero el cambio ha sido radical. La movilidad eléctrica ya es una realidad en todo el país y, desde hace año y medio, BYD junto a las opciones eléctricas de nuestras otras marcas, ha registrado un crecimiento exponencial. Los vehículos eléctricos ya no son de rangos cortos, son de rango extendido que hoy nos dan perfectamente para ir y volver a San José”, agregó Otero.
Ubicada sobre la Carretera Interamericana (Ruta 2), 400 metros al norte del semáforo hacia Dekra en Pérez Zeledón, la nueva sede de Grupo Cori Motors opera con un equipo de 15 colaboradores, en su mayoría vecinos de la zona que impulsan el desarrollo local.
Para más información visite: https://corimotors.cr/
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