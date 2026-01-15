Cuadernos desde ₡300 y útiles para todo el año en Universal

Presentado por: Universal

Con un nuevo inicio de año se avecina la entrada a clases del curso lectivo 2026 y con ello muchos padres de familia tienen que buscar los útiles escolares que mejor se adapten a su presupuesto y en Universal podrán encontrar todo eso y más.

Desde ya, los pasillos de la Universal están listos para recibir a las familias para que puedan hacer todas sus compras en sus once tiendas en los diferentes puntos del país con atractivos precios que van desde los ₡300 en cuadernos.

Universal / útiles escolares Estos cuadernos de 100 hojas tan solo cuestan ₡300. (JOHN DURAN/John Durán)

Según explicó Elizabeth Serrano, gerente comercial de Universal, la propuesta para esta temporada busca facilitar la compra completa de útiles escolares, desde los artículos básicos hasta otros complementos necesarios para el día a día en las aulas.

Universal / útiles escolares Además, tienen todos los implementos necesarios que los niños necesitan durante sus clases. (JOHN DURAN/John Durán)

“La idea es que los padres de familia encuentren todo lo que necesitan para la entrada a clases sin tener que ir a varios lugares. Tenemos cuadernos desde ₡300 y útiles escolares para todos los niveles y presupuestos”, explicó Serrano.

Elizabeth Serrano, gerente comercial de Universal (JOHN DURAN/John Durán)

Para todos los bolsillos

Entre la oferta de útiles escolares que maneja Universal para este 2026 destacan los precios de artículos como:

Paquete de 5 cuadernos por ₡2.990, como parte de una promoción especial para esta temporada.

Cuadernos individuales desde ₡300.

4x3 en cuadernos Primavera

4+1 en cuadernos de tapa dura Notebook de AMPO.

Salveques desde ₡6.990, con opciones de buena calidad y resistencia.

Loncheras desde ₡2.990.

Gomas básicas por ₡400.

Juegos de geometría desde ₡400.

Lápices de color que van desde los ₡800, con presentaciones que van desde cajas de 12 hasta sets de 100 y 200 colores.

Quienes estén en búsqueda de un salveque, podrá encontrarlos en Universal a partir de los ₡6.990. (JOHN DURAN/John Durán)

A la oferta de útiles se suma una variedad de prendas y calzado escolar, con precios competitivos y pensados para durar todo el curso lectivo:

Camisas tipo polo desde ₡3.490.

desde ₡3.490. Pantalones escolares por ₡8.990.

por ₡8.990. Faldas escolares desde ₡9.990.

desde ₡9.990. Zapatos de cuero por ₡24.990, elaborados con materiales de alta calidad, cosidos y con mayor durabilidad.

“Nosotros siempre verificamos que todos los productos que estamos ofreciendo sean de muy buena calidad para que le duren todo el año, ¿verdad? Que es una inversión que hacen los papás y hay que cuidarla”, agregó Serrano.

Estos zapatos de cuero tienen un valor de ₡24.990. Ofrecen comodidad y resistencia para los niños durante sus actividades diarias. (JOHN DURAN/John Durán)

Nuevas colecciones y más opciones

Universal también se adapta a diferentes gustos y presupuestos, por lo que quienes busquen artículos de una gama más elevada podrán encontrarlos sin ningún problema.

Entre los pasillos destacan accesorios y útiles con nuevas colecciones de personajes como Ferxxo (el cantante colombiano), Snoopy y Stitch, así como líneas especializadas de escritura como Pilot de origen japonés, con opciones borrables, marcas reconocidas como STAEDTLER, mochilas Himawari, además de una amplia variedad de libros de lectura sugeridos por los centros educativos.

La colección exclusiva de Ferxxo se encuentra disponible en Universal. (JOHN DURAN/John Durán)

“En Universal queremos ser un aliado para las familias en esta etapa tan importante. Sabemos que la entrada a clases representa un gasto grande, por eso trabajamos para ofrecer precios accesibles y productos que realmente les funcionen”, puntualizó Serrano.

“A clases ¡con todo!” es el lema de la campaña de regreso al curso lectivo de Universal, con la que la marca invita a las familias costarricenses a preparar la entrada a clases 2026 en un solo lugar, combinando variedad de productos, precios accesibles y opciones pensadas para cuidar el presupuesto familiar y acompañar a niños y adolescentes durante todo el año escolar.