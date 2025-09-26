El aliado estratégico de los emprendedores tiene nombre: FODEMIPYME

Presentado por: Banco Popular
Para miles de emprendedores en Costa Rica, abrirse camino en el mercado es una tarea llena de obstáculos. En medio de esas barreras, el Banco Popular, a través del Fondo de Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FODEMIPYME), se ha convertido en un aliado estratégico para quienes buscan consolidar sus proyectos.
Este fondo ofrece a las MIPYMES distintos instrumentos para crecer en el mundo comercial, desde financiamientos hasta programas de capacitación. Su relevancia es indiscutible si se considera que, de acuerdo con datos recientes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el 97 % del parque empresarial nacional está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas.
La institución trabaja con tres instrumentos principales que buscan responder a las diferentes necesidades del sector:
- Crédito directo a emprendedores y pequeñas empresas, que facilita el acceso a financiamiento de manera más ágil.
- El fondo de avales y garantías más grande del país, que respalda a las MIPYMES ante el sistema financiero nacional.
- Servicios de desarrollo empresarial, que incluyen capacitación, asistencia técnica, programas de formación y estrategias para el cierre de brechas.
“El mayor valor agregado considero yo es integrar esos tres elementos. Porque al fin y al cabo son los que el empresario requiere o necesita para que en ese camino de necesidad, las barreras que tiene les sea más fácil resolverlas. Integramos entonces el acompañamiento pre-financiamiento, durante el financiamiento y post-financiamiento”, destacó Mauricio Arias, director ejecutivo de FODEMIPYME.
Este programa tiene casi 20 años de estar a disposición de todos los costarricenses y durante ese tiempo han impactado de manera significativa en 9.700 MYPIMES, lo que además demuestra el compromiso que tienen con el emprendedor, pues no acaban una vez que dan el apoyo financiero, también tienen un equipo interdisciplinario que se encarga de dar acompañamiento a quien lo solicita en las diferentes etapas de su negocio.
“Eso permite que el empresario cuando llegue a este modelo encuentre todo un apoyo transversal, no solo darle el financiamiento, sino es acompañarlo en el proceso de crecimiento empresarial para garantizarle que camine seguro. Con los servicios de desarrollo empresarial también le vamos incorporando capacitación, conocimiento, asistencia técnica que le permite, por ejemplo, dar ese paso a la digitalización que hoy es uno de los retos más importantes que tienen las PYMES, que le permite administrar adecuadamente su grupo de caja, obtener conocimientos para la toma adecuada de la decisión”, agregó Arias.
En total, se han canalizado más de ₡360 mil millones con FODEMIPYME, cifra que ha impactado en más de 43.500 personas a lo largo de dos décadas que ponen en firme la intención de este programa de buscar el beneficio comunitario en la sociedad.
“Desarrollamos nuestros propósitos, nuestra ambición y nuestra visión, todo enfocado en generar un ecosistema o un modelo de adquisición propicio para que ese empresario encuentre en FODEMIPYME la solución que andaba buscando de forma integral”, finalizó Mauricio Arias.
Para más información visite página web www.bancopopular.fi.cr/fodemipyme/ o bien, contacte al número 8502-2020.
Para
BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.