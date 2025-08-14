Este 15 de agosto, encontrá el regalo perfecto en el Madrugón de Artelec

Presentado por: Artelec

¿Todavía no tenés el regalo del Día de la Madre? Tranquilo, que este 15 de agosto desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. llega el Madrugón perfecto para esta temporada del Día de la Madre en Artelec. Es tu oportunidad de sorprender a mamá con un detalle especial y aprovechar descuentos increíbles.

ARTELEC (ARTELEC/ARTELEC)

En todas nuestras tiendas podrás encontrar ofertas únicas como:

Colchón Ergo + Base GRATIS por ₡99.990 (antes ₡139.990).

Colchón Nube + Base GRATIS por ₡129.990 (antes ₡149.990).

Ollas multifuncionales desde ₡26.990.

Sillón reclinable con 35% de descuento.

Tablets RCA desde ₡38.990.

Con 48 tiendas en todo el país, siempre habrá una cerca de vos. Además, en Artelec siempre hay promociones y facilidades: podé s llevarte tus artículos con crédito rápido y fácil usando solo tu cédula. Ah… ¡y no te preocupés por manchas, aquí eso no es problema!

Y si no llegás temprano, todavía podé s aprovechar: de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. llegan las Promos Flash, con descuentos por horas en productos seleccionados:

45% en ollas multifuncionales y tablets.

35% en sillón reclinable.

Colchón Nube + Base GRATIS.

Colchón Ergo + Base GRATIS.

Recordá que hay una promoción exclusiva para vos, lector de La Teja. Solo tenés que presentar esta nota en tienda antes del 15 de agosto y aprovechar los beneficios especiales que Artelec preparó para consentir a mamá ¡Es ahora o nunca!

Consultá lo que necesités por WhatsApp al 8305-1550 o ingresá aquí wa.link/37ryeg. Ya lo sabés: este 15 de agosto empezá el día en el Madrugón de Artelec, y si no, pasate en la tarde por las Promos Flash. ¡Te esperamos con precios que te van a enamorar!

APLICAN CONDICIONES EN PUNTO DE VENTA.