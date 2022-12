¡Locura argentina! Así se vivió el título mundial en el último episodio de Donde es Hoy por Claro

Presentado por: CLARO

Luego de vivir a flor de piel los encuentros de la selección de Costa Rica en Qatar 2022, el tour de Donde es Hoy de La Teja por Claro, llegó a su cuarto y último episodio en el que vivimos la coronación de la selección argentina como campeón del mundo.

El restaurante El Novillo Alegre, en Escazú, fue donde nos dimos cita para compartir con una buena cantidad de aficionados argentinos y otros ticos que también apoyan a la albiceleste en un ambiente lleno de color y que acabó en una gran fiesta.

El celeste y blanco se veía por todas partes. José Martín, uno de los administradores del lugar, argentino quien tiene cinco años de vivir en Costa Rica, nos decía orgulloso que luego de su país, no conocía otro lado con tanta pasión por el fútbol como Costa Rica.

Lo primero que nos pidió fue que no lo llamáramos por su nombre, sino por su apodo, Pica, por el que todo mundo lo conoce acá. Al final del partido no podía aguantar las lágrimas por conseguir algo por lo que su pueblo esperó 36 años.

“Es algo demasiado grande, hemos sufrido mucho como país y esto era necesario para todos. Decir que somos campeones del mundo es increíble, algo muy bonito”, destacó.

Con Pica hablamos un poco olorosos a champán los dos, porque fue imposible que no nos cayera del liquido que lanzó desde uno de los lados de la barra del restaurante don Leandro Aldaburu, dueño del establecimiento.

Desde antes que iniciara el partido, nos había dicho que no perdía la fe de lo que podía hacer su selección, quien se sobrepuso a todos los obstáculos

“Con muchas ganas, mucho entusiasmo, ojalá se nos dé este año, ya son cinco finales (seis con la de ayer), dos ganadas y vamos por ellas”, decía previo al juego.

Leandro Aldaburu y su amigo Pica gozaron del título argentino junto a su familia. Leandro Aldaburu y su amigo Pica gozaron del título argentino junto a su familia. (Sergio Alvarado)

Durante el juego, por la cara de Leandro pasaron todos los estados de ánimo posibles; la ilusión, el júbilo la celebración, la preocupación, el bajón, la rabia de ver qué no estaban ganando un partido que estaban dominando.

Pica y él se encargaban de levantar los ánimos cuando estaban golpeados, pues nunca dejaron de creer en su equipo.

“Es muy justo el título, no nos merecimos sufrir de esta manera, porque fuimos superiores en casi todo el partido. Al final entre todos me alegra mucho por Messi, que trabajó mucho por conseguir esto y es justo que se lo reconozcamos como argentinos que algunas veces no lo hemos hecho, es una felicidad muy grande”, nos dijo don Leandro.

El mundial acabó, pero les mostramos un poco la pasión de muchos por el fútbol, ya sea apoyando a Costa Rica o cualquier otro país, habrá que esperar cuatro años para vivir de nuevo esta fiesta, pero para volver a Donde es Hoy, en cualquier momento los sorprendemos.

