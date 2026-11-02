Trabajadores de la educación disponen de nuevo crédito para pagar su marchamo 2027, con la posibilidad de ganar un vehículo

Presentado por: CAJA DE ANDE

Con el inicio del cobro del marchamo 2027, los accionistas de Caja de ANDE podrán elegir entre distintas alternativas para realizar el pago. Como novedad este año, la institución incorpora el Crédito Marchamo Fácil, una opción de financiamiento que amplía las posibilidades para cubrir este compromiso.

A esta nueva alternativa se suman opciones como el Ahorro Marchamo, la Tarjeta de Crédito Caja de ANDE, Tasa Cero a 6 o 12 meses y el pago en efectivo, para que cada accionista pueda escoger la opción para gestionar el pago del derecho de circulación.

Excelentes condiciones para financiar el marchamo

El Crédito Marchamo Fácil permite financiar hasta ₡1.000.000 a un plazo de 12 meses y sin gastos de formalización. Para acceder al crédito, el accionista debe contar con capacidad de pago y realizar directamente con Caja de ANDE el pago del marchamo financiado.

“Queremos brindar a nuestros accionistas más alternativas para organizar el pago del marchamo de acuerdo con sus posibilidades. Por eso, este año contamos con el Crédito Marchamo Fácil, una nueva opción que les permite financiar este compromiso de una manera sencilla y ágil”, señaló la Gerente de Caja de ANDE, MBA. Carmen Martínez Cubero.

Cada marchamo pagado suma oportunidades de ganar

Junto a las alternativas de pago, Caja de ANDE impulsa la campaña “De pagar el marchamo a pegar con Caja de ANDE”,exclusiva para sus accionistas, quienes podrán ganar:

Un Nissan Kicks Sense CVT 2027.

Sense CVT 2027. Una motocicleta Yamaha Crux-REV 2026.

Crux-REV 2026. Dos premios de ₡500.000 cada uno.

cada uno. Seis seguros de vehículo, para motocicleta o automóvil, por un año.

Los accionistas pueden pagar con Caja de ANDE todos los marchamos que requieran cancelar. Cada marchamo pagado suma una oportunidad de participar, por lo que realizar varios pagos con la institución aumenta sus posibilidades de ganar.

Más de 139 mil trabajadores de la educación podrán pagar su marchamo con Caja de ANDE y participar por premios.

También podrán multiplicar sus oportunidades al solicitar una Tarjeta de Crédito Caja de ANDE o suscribirse al Ahorro Marchamo, según lo establecido en el reglamento de la campaña.

Más de 139 mil accionistas pueden gestionar el pago de su marchamo en las ventanillas de las Oficinas Centrales de Caja de ANDE, las 12 sucursales en todo el país o mediante la solicitud del formulario disponible en www.cajadeande.fi.cr .