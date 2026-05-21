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A Costa Rica le tocó un grupo bravísimo en la Copa del Mundo Sub-17

La Copa del Mundo Sub-17 será del 19 de noviembre al 13 de diciembre

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La Selección Sub-17 de Costa Rica ya conoce a los rivales que enfrentará en la Copa del Mundo de Catar 2026.

Este jueves, en Doha, la capital del país asiático se llevó a cabo el sorteo, en donde se definieron las fases de grupos del Mundial de esta categoría joven.

El Mundial Sub-17 será del 19 de noviembre al 13 de diciembre y los encuentros se jugarán en Aspire Zone, complejo que reunirá a las futuras promesas del fútbol mundial.

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Yordi Alfaro (5) conduce el balón en el partido entre la Selección Sub-17 de Costa Rica y Puerto Rico.
La Selección Sub-17 de Costa Rica ya conoce a los rivales que enfrentará en la Copa del Mundo. Foto: prensa FRCF. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

Los rivales de la Selección

El equipo que dirige Randall Azofeifa se medirá a Brasil, la República de Irlanda y Tanzania, en el grupo I.

Los partidos se programaron de la siguiente manera:

Tanzania vs Costa Rica: sábado 21 de noviembre

Costa Rica vs República de Irlanda: martes 24 de noviembre

Costa Rica vs Brasil: viernes 27 de noviembre

Las 48 selecciones participantes fueron distribuidas en cuatro bombos de 12 equipos. El anfitrión, Catar, estuvo en el bombo 1 y el resto fue ordenado según el ranking FIFA basado en las últimas cinco ediciones del Mundial Sub-17.

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Fase de grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA.
Así quedó la fase de grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

“Costa Rica llega a este sorteo tras asegurar su clasificación de manera invicta en las Clasificatorias de Concacaf. Los dirigidos por Randall Azofeifa cerraron el torneo con 35 goles anotados y ningún tanto recibido, luego de vencer a Islas Turcas y Caicos 9-0, Islas Vírgenes Británicas 26-0 y empatar 0-0 frente a Puerto Rico.

“Con esta clasificación, la Tricolor disputará su duodécima Copa Mundial Sub-17 Masculina y la segunda de manera consecutiva", dio a conocer la Fedefútbol.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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