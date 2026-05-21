A Costa Rica le tocó un grupo bravísimo en la Copa del Mundo Sub-17

La Selección Sub-17 de Costa Rica ya conoce a los rivales que enfrentará en la Copa del Mundo de Catar 2026.

Este jueves, en Doha, la capital del país asiático se llevó a cabo el sorteo, en donde se definieron las fases de grupos del Mundial de esta categoría joven.

El Mundial Sub-17 será del 19 de noviembre al 13 de diciembre y los encuentros se jugarán en Aspire Zone, complejo que reunirá a las futuras promesas del fútbol mundial.

LEA MÁS: Selección Sub-17 dio fuerte paso rumbo al Mundial con una goleada escandalosa

La Selección Sub-17 de Costa Rica ya conoce a los rivales que enfrentará en la Copa del Mundo. Foto: prensa FRCF. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

Los rivales de la Selección

El equipo que dirige Randall Azofeifa se medirá a Brasil, la República de Irlanda y Tanzania, en el grupo I.

Los partidos se programaron de la siguiente manera:

Tanzania vs Costa Rica: sábado 21 de noviembre

Costa Rica vs República de Irlanda: martes 24 de noviembre

Costa Rica vs Brasil: viernes 27 de noviembre

Las 48 selecciones participantes fueron distribuidas en cuatro bombos de 12 equipos. El anfitrión, Catar, estuvo en el bombo 1 y el resto fue ordenado según el ranking FIFA basado en las últimas cinco ediciones del Mundial Sub-17.

LEA MÁS: Los curiosos castigos de Randall Azofeifa con los seleccionados Sub-17

Así quedó la fase de grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

“Costa Rica llega a este sorteo tras asegurar su clasificación de manera invicta en las Clasificatorias de Concacaf. Los dirigidos por Randall Azofeifa cerraron el torneo con 35 goles anotados y ningún tanto recibido, luego de vencer a Islas Turcas y Caicos 9-0, Islas Vírgenes Británicas 26-0 y empatar 0-0 frente a Puerto Rico.

“Con esta clasificación, la Tricolor disputará su duodécima Copa Mundial Sub-17 Masculina y la segunda de manera consecutiva", dio a conocer la Fedefútbol.