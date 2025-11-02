A esta hora y por este canal será el debut de la Selección Sub-17 en el Mundial de Qatar

La Selección Sub-17 de Costa Rica está lista para su debut en el Mundial de Qatar.

Los 21 jugadores, dirigidos por el técnico Randall Row se estrenarán en la Copa del Mundo ante Emiratos Árabes Unidos. La Sele se ubica en el grupo C, junto a Senegal y Croacia.

Row habló del primer partido, que será este lunes 3 de noviembre. El encuentro dará inicio a las 6:30 a.m. hora tica y se podrá ver por la pantalla de canal 7.

Costa Rica debuta este lunes 3 de noviembre, en el Mundial Sub-17 de Catar. Prensa FCRF (Fedefútbol/Fedefútbol)

“Visualizo el primer juego con mucha ansiedad, primero que nada, por empezar. Visualizo un equipo nuestro jugando de tú a tú contra el rival. Hemos estudiado bien a Emiratos Árabes y sabemos que es un rival al que le podemos hacer daño.

”Debemos tener cuidado también porque cuentan con buenos jugadores, pero por lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando para este partido, podríamos darle una alegría a nuestro país”, afirmó.

Así se conforma la Selección Sub-17 de Costa Rica

- Porteros: Jafeth López (Saprissa), Ian Orourke (Saprissa) y Marshall Alfaro (Herediano).

- Defensas: Adrián Espinoza (Alajuelense), Brayan Calderón (Alajuelense), Mathew Arias (Carmelita), Thiago Cordero (Saprissa), Yerlan Sosa (Alajuelense) y William Marchena (Alajuelense).

Isaac Badilla, de Alajuelense jugará con la Selección Sub-17. Prensa FCRF. (Prensa FCRF/Fotografía)

- Volantes: Santiago Vargas (Herediano), Nick Bennette (Herediano), Fabricio Urbina (Saprissa), Ernesto Umaña (Alajuelense) y Adriel Pérez (Alajuelense).

- Delanteros: Gabriel Sibaja (Herediano), Kaden Farrier (Sporting), Saúl Chavarría (Cartaginés), Jeremy Alemán (San Carlos), Marcus Brown (Alajuelense), Ethan Barley (Alajuelense) e Isaac Badilla (Alajuelense).

Para el exentrenador de Santos los muchachos no deben ser etiquetados por su equipo actual.

“A veces la gente los encasilla porque juegan con Alajuela, Saprissa o Heredia, y estos chicos fueron sacados de sus pueblos por estos clubes para trasladarlos a competir para que tengan un crecimiento importante y tengan posibilidad de ser profesionales”, destacó.

El calendario de la Selección Sub-17 en el Mundial de Qatar

En el Mundial Sub-17 participarán 48 Selecciones, repartidas en 12 grupos y los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a los octavos de final.

El siguiente partido de Costa Rica será contra Senegal, el jueves 6 de noviembre, a las 9:45 a.m. y cierra la fase de grupos el domingo 9 de noviembre, a las 8:45 a.m., ante Croacia.