¿Qué ha hecho Isaac Badilla este semestre en Alajuelense para incluirlo en las bajas por Selección?

Isaac Badilla ha sido un muchacho al que Óscar Ramírez le ha dado mucha confianza en el primer equipo de Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La inclusión del juvenil Isaac Badilla en la lista de jugadores convocados a la Selección de Costa Rica por parte de Alajuelense, generó mucho de qué hablar al considerar que fue una movida “sacada de la manga”, solo para suspender el partido ante el Cartaginés.

El muchacho fue convocado a la Selección sub-17 como parte de un microciclo que finalizará con dos amistosos, el 18 y 20 de octubre ante Honduras, como preparación al mundial de Catar, que se disputará entre el 3 y el 27 de noviembre.

Badilla ha sido uno de los jugadores habituales en el equipo dirigido por Randall Row, por lo que su llamado no es raro, pero ¿en Alajuelense cuánto ha jugado?

Durante este semestre, Badilla ha sido convocado a 13 partidos con el primer equipo rojinegro, de los que ha jugado en nueve, entre el campeonato nacional, la Copa Centroamericana y la Recopa. En los tres certámenes suma 335 minutos.

En el torneo nacional tiene tres partidos; jugó 25 minutos en la fecha seis ante el Saprissa, disputó 69 en la siete ante Pérez Zeledón, y tuvo 31 en la fecha nueve contra San Carlos.

Ante los Guerreros del Sur fue titular, justamente en un partido en que los manudos jugaron sin seleccionados.

Isaac Badilla ha jugado en cinco de los seis partidos que Alajuelense lleva en la Copa Centroamericana 2025. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En la Copa Centroamericana es el torneo en el que ha tenido más oportunidad, pues actuó en cinco de seis partidos realizados por los erizos; solamente, se perdió el último, el juego de vuelta en la serie ante el Motagua de Honduras.

Fue titular en los primeros dos, ante Plaza Amador, con 45 minutos, luego 90 minutos ante el Managua FC, 17 ante el Alianza FC, 12 contra el Antigua de Guatemala y 28 en el juego de ida ante el Motagua, ya por los cuartos de final.

Además, disputó 16 minutos en el partido de la Recopa ante el Herediano, en el inicio del campeonato. Isaac debutó el torneo pasado, en la final de segunda fase ante el Saprissa.

El jugador además está inscrito como parte del primer equipo manudo y ya tiene contrato profesional.