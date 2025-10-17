Deportes

A Herediano la derrota contra Alajuelense le provocó otra dura pérdida

Herediano cayó ante Alajuelense este jueves en el estadio Carlos Alvarado

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Herediano se enfrentan Alajuelense por la jornada 12, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Herediano deberá pagar un platal, luego de perder contra Alajuelense, el jueves anterior. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Club Sport Herediano fue el gran perdedor de la jornada 12, porque además de caer contra Alajuelense 3-1, fue duramente sancionado.

Este viernes, el Tribunal Disciplinario sancionó a los bicampeones con una multa de ¢562.500 “al ser la tercera vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido, de conformidad con el artículo 41 inciso primero”.

LEA MÁS: Exportero de Alajuelense habló del gol de Mariano Torres y su respuesta lo sorprenderá

Además, Luis Ronaldo Araya, quien marcó el único tanto de los rojiamarillos fue castigado con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100 mil de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Apertura.

Herediano volverá al torneo local este domingo, cuando enfrente al Municipal Liberia, a las 3 p. m., en el estadio Edgardo Baltodano.

LEA MÁS: Árbitro del clásico entre Saprissa y Alajuelense tiene polémicas muy recientes con uno de los involucrados

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
HeredianoAlajuelenseLuis Ronaldo Araya
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.