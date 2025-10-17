A Herediano la derrota contra Alajuelense le provocó otra dura pérdida

Herediano deberá pagar un platal, luego de perder contra Alajuelense, el jueves anterior. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Club Sport Herediano fue el gran perdedor de la jornada 12, porque además de caer contra Alajuelense 3-1, fue duramente sancionado.

Este viernes, el Tribunal Disciplinario sancionó a los bicampeones con una multa de ¢562.500 “al ser la tercera vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido, de conformidad con el artículo 41 inciso primero”.

LEA MÁS: Exportero de Alajuelense habló del gol de Mariano Torres y su respuesta lo sorprenderá

Además, Luis Ronaldo Araya, quien marcó el único tanto de los rojiamarillos fue castigado con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100 mil de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Apertura.

Herediano volverá al torneo local este domingo, cuando enfrente al Municipal Liberia, a las 3 p. m., en el estadio Edgardo Baltodano.

LEA MÁS: Árbitro del clásico entre Saprissa y Alajuelense tiene polémicas muy recientes con uno de los involucrados