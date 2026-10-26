A horas de que se entregue el Balón de Oro, Lamine Yamal hizo esto antes de la ceremonia

Este lunes se entrega el premio individual más deseado por los jugadores, el Balón de Oro, y Lamine Yamal, como uno de los favoritos, hizo algo a horas de la ceremonia.

La delegación del Barcelona viajó este mismo lunes a Londres para la gala; no obstante, Lamine Yamal no estuvo presente con los culés.

Lamine Yamal es uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro. (JOSE JORDAN/AFP)

Según reportes internacionales, el crack del Barcelona viajó por sus propios medios en un jet privado con sus familiares y amigos más cercanos a la gala del Balón de Oro. Parecería que es una muestra de confianza de que ganará el joven español, aunque en otras ocasiones ha pasado que el favorito tiene la fiesta montada y se lleva una sorpresota.

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Uno de los jugadores más destacados de los barcelonistas es Pau Cubarsí; no obstante, según información de Mundo Deportivo, el defensa culé no asistirá a la gala, ya que prioriza el descanso de cara al próximo juego de los catalanes por La Liga el fin de semana ante el Alavés.