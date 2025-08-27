A Juan Carlos Rojas le pusieron un nuevo apodo en Teletica Radio y le contamos cuál es

Al presidente del Saprissa Juan Carlos Rojas le pusieron un nuevo apodo. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de la eliminación de los morados en la Copa Centroamericana.

Este miércoles, en el programa “Teletica Deportes Radio” analizaron la situación de la “S” y mencionaron a los principales culpables de la crisis morada, obviamente, Rojas es uno de los primeros señalados.

Josué Quesada, quien fue invitado al espacio, llevó la foto de Juan Carlos y la del exgerente morado Sergio Gila para tirarles con todo.

En un momento de la conversación, lo llamó “Quemapuentes”, debido a las declaraciones dadas por Rojas en algún momento sobre la relación con Joel Campbell y otras figuras que están peleadas con Saprissa.

En otro momento del programa, trajeron a colación el tema del cubano Marcel Hernández, quien termina contrato en diciembre con Herediano.

Para los presentadores del programa, la llegada de Hernández sería buena para el cuadro tibaseño, pero no creen que llegue, porque no lo permitiría el “Quemapuentes”, apodo que también usaron Christian Sandoval, Eduardo Castillo, y Andrés González.

“Marcel no llegó a Saprissa por lo que sabemos, porque la doctora (María Luisa Ávila) se fue encima de Marcel, le tiró con todo, por aquel caso por el que salió airoso y eso levantó todo para que las negociaciones se cayeran”, dijo Sandoval.

Josué de una le replicó:

“¿Sabe de quién fue culpa? Y mostró la foto de Rojas: ¿Cómo una ministra de Salud decide quién no llega a Saprissa?"

Lo que resienten

De acuerdo con el periodista Eduardo Castillo, al cubano no lo quieren por el juicio que hubo en contra de Mariano Torres, a quien denunció por aparentes insultos xenofóbicos.

“Le resienten lo del juicio contra Mariano y por eso no va a llegar y a mí me han dicho: ‘aquí Marcel no viene’”, dijo el periodista.

El nombre de Marcel Hernández está bajo la órbita de los aficionados morados. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Y Sandoval continuó:

“El quemapuentes del Saprissa en muchas de esas decisiones, con (Erick) Lonis posiblemente serían distintas, a lo mejor Erick se puede vestir de una constructora para que esos puentes puedan reconstruirse”, dijo.

Se sabe que en Saprissa la relación con algunas figuras como Joel Campbell, Jeaustin Campos y con algunos agentes de jugadores no es nada buena por lo que a eso se referirían con el término: “quemapuentes”.