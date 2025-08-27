Saprissa se convierte en blanco de burlas tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana

Saprissa otra vez fue una lágrima de equipo. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Saprissa fue objeto de críticas y burlas en las redes sociales después de su eliminación de la Copa Centroamericana. El equipo morado empató 0-0 ante Motagua de Honduras, lo que desencadenó una ola de memes y comentarios de frustración por parte de los aficionados.

LEA MÁS: Polémica al cierre: ¿Fue penal la jugada a Saprissa en el minuto 90?

El conjunto morado terminó en la tercera posición de su grupo, por detrás de Motagua y el Club Sport Cartaginés. Con esta clasificación, quedó fuera del torneo junto al CAI de Panamá y Verdes de Belice, sin opciones de pelear por el título regional. Además, extendió su racha sin victorias fuera de Costa Rica, un factor que aumentó la decepción de su afición.

LEA MÁS: Morados se le van encima a Marvin Loría por estas declaraciones tras eliminación de Saprissa

A pesar de la eliminación, Vladimir Quesada, sustituto de Paulo Wanchope, felicitó a los jugadores por su esfuerzo:

“Estamos en deuda, tenemos una larga sequía en cuanto a títulos a nivel de Centroamérica. Quiero felicitar a mis jugadores porque todos dieron lo mejor de sí, ninguno bajó los brazos y, por lo menos, de eso debemos estar contentos. No estamos satisfechos por quedar eliminados de la Copa Centroamericana”, expresó el entrenador.

Aunque Quesada destacó la entrega de su equipo, los memes y las críticas no tardaron en llegar, reflejando el descontento generalizado.

LEA MÁS: Saprissa perdió esta millonada al quedar fuera de la Copa Centroamericana

Los internautas se pusieron creativos a la eliminación de Saprissa. Captura (captura /captura)

