Morados se le van encima a Marvin Loría por estas declaraciones tras eliminación de Saprissa

Marvin Loría afirmó que Saprissa puso actitud y que hizo un muy buen partido, pero que las cosas no se les dieron.

La eliminación del Saprissa en la fase de grupos de la Copa Centroamericana dejó con una amargura muy fuerte a los aficionados morados, molestia que se toreó aún más tras escuchar las declaraciones del futbolista Marvin Loría.

Luego del partido, el extremo morado habló con los medios de comunicación los cuales le consultaron lo que pasó con el Monstruo para cantar viajera tan temprano en el torneo, pero lo dicho por el jugador sorprendió a muchos.

“Se habló de la actitud y en el último partido (ante Sporting) lo hicimos muy bien, hoy siento que lo hicimos muy bien, pusimos actitud y carácter, lo intentamos de todas las formas y las cosas sencillamente no se dieron”

“Hay que mejorar, buscar el fallo de lo que estamos haciendo, porque no podemos pasar por eso, sabíamos que teníamos que ganar sí o sí y lo buscamos, lo intentamos y al final quedamos debiendo y eso nos duele mucho”, destacó.

Tras leer esas palabras, que se volvieron virales en diversos medios de comunicación, los aficionados recriminaron que de nada sirve decir que se hacen las cosas bien sino se tienen resultados.

“No puedo creer la actitud tan perdedora con la que salieron todos a dar declaraciones... Increíble“, ”No sé qué da más pena si el partido que hicieron o estas declaraciones“, ”Hay momentos en que el silencio es la mejor respuesta“.

