A lo Maduro: equipo español usa el mismo conjunto con el que el exlíder venezolano apareció esposado

Un equipo de la LaLiga española usa el mismo buzo con el que Nicolás Maduro apareció esposado el sábado anterior

Por Yenci Aguilar Arroyo

La vestimenta que usó Nicolás Maduro el sábado anterior, cuando fue detenido por las fuerzas estadounidenses, le dio la vuelta al mundo.

El conjunto deportivo de la marca Nike acaparó la atención de miles de personas y, mientras se hablaba del impacto de la captura, la vestimenta del expresidente de Venezuela no pasó desapercibida entre la población mundial.

El buzo pertenece a la línea Tech Fleece de la marca estadounidense y hay un equipo español que usa la misma indumentaria.

Los jugadores del Mallorca, de la primera división de España lucieron el mismo buzo que llevó Nicolás Maduro, el sábado anterior.
Los jugadores del Mallorca, de la primera división de España lucieron el mismo buzo que llevó Nicolás Maduro, el sábado anterior. Foto: Captura de pantalla. (Foto: Captura de pantalla./Foto: Captura de pantalla.)

El buzo del Real Mallorca

El domingo anterior, los jugadores del Real Mallorca, que está en la 16.ª posición de LaLiga, llegaron al estadio de Son Moix luciendo el mismo conjunto: el mismo color, mismo diseño, mismas líneas negras en forma de V y la clásica cremallera oscura, con la diferencia de que los jugadores del cuadro europeo llevan el escudo del club bordado en el pecho.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó en su red social Truth Social una imagen que, según afirmó, muestra a Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense a bordo del buque militar USS Iwo Jima, tras la operación militar lanzada contra Venezuela. Fotografía:
El buzo que usó Nicolás Maduro el sábado anterior le dio la vuelta al mundo. Foto: captura de pantalla. (Truth Social/Cortesía)

El Mallorca comenzó el año con el pie izquierdo y cayó 1-2 ante el Girona, pero las imágenes de los futbolistas llegando al estadio, previo al encuentro, se viralizaron, al notarse el parecido de su ropa con la del exlíder sudamericano.

