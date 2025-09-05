A Luis Suárez le salió muy cara la asquerosidad que hizo en la Leagues Cup

Luis Suárez recibió una dura sanción, por escupir a un miembro del Seattle Sounders, en la Leagues Cup. Captura de pantalla. (Pantallazo X/Pantallazo X)

El delantero uruguayo Luis Suárez fue sancionado con seis fechas de suspensión en la Leagues Cup por escupir a un miembro del Seattle Sounders, que venció a su equipo, Inter Miami, en la final del certamen el domingo.

El Pistolero, de 38 años, se perderá la totalidad de la próxima edición del torneo que reúne a los clubes mexicanos y de la liga norteamericana (MLS), según informó la Leagues Cup en un comunicado.

Suárez, sin embargo, puede no llegar a cumplir la sanción debido a que su contrato con Las Garzas finaliza en diciembre y no se ha reportado el inicio de negociaciones para renovar.

La Leagues Cup impuso además dos fechas de sanción por “conducta violenta” al mediocampista español Sergio Busquets, también involucrado en la gresca sucedida al final del partido en el Lumen Field de Seattle.

Busquets, de 37 años, también tiene su futuro en el aire, pues su vínculo con el equipo floridano, donde comparte camerino con las exestrellas del Barcelona Lionel Messi y Jordi Alba, también vence al final de temporada.

Otra polémica

Suárez, que el jueves pidió disculpas por su conducta, ha estado en el ojo del huracán por su protagonismo en la trifulca desatada tras la victoria 3-0 de los Sounders.

Cuando los jugadores locales comenzaban a festejar tras el pitazo final, el uruguayo corrió hacia el joven mediocampista mexicano Obed Vargas y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo dando inicio a una pelea que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

Busquets también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.

Tras separarse de Vargas, las cámaras registraron a Suárez gritando y escupiendo a un miembro de la comisión de Seattle, en un nuevo episodio polémico sobre el césped protagonizado por el goleador histórico de la Celeste.