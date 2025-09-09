Deportes

A Luis Suárez le siguen cobrando la asquerosidad que hizo en la Leagues Cup

El delantero de 38 años recibió una dura sanción de parte de la Leagues Cup por escupir a un rival, el 31 de agosto pasado

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP
Luis Suárez perdió la cabeza, una vez más. Y recibió un castigo.
Luis Suárez no podrá jugar los próximos partidos de la MLS, luego de escupir a un miembro del Seattle Sounders, el 31 de agosto pasado. AFP. (ALIKA JENNER/Getty Images via AFP)

El delantero uruguayo Luis Suárez fue suspendido por tres encuentros en la liga norteamericana (MLS), un castigo que se suma a la dura sanción de seis partidos recibida en la Leagues Cup por escupir a un rival en la final de ese torneo.

El atacante charrúa de 38 años, de Inter Miami, escupió a un miembro de la comisión del Seattle Sounders, que goleó su equipo y el de Lionel Messi por 3-0, en la final de la Leagues Cup el 31 de agosto.

“Suárez servirá la suspensión el 13 de setiembre (cuando el Inter jugará contra Charlotte FC), 16 de setiembre (ante Seattle Sounders) y 20 de setiembre (frente a DC United)”, dice un comunicado de la liga norteamericana.

LEA MÁS: (Video) Luis Súarez del Inter de Miami hizo una asquerosidad con un rival

El Pistolero, que el jueves pasado pidió disculpas por su conducta y cuyo contrato vence a final de año, ha estado en el ojo del huracán por su protagonismo en la trifulca desatada tras la victoria de Seattle en su estadio, el Lumen Field.

Hasta el momento, el Inter Miami no ha dado mayores indicios sobre una posible apelación.

“Inter Miami condena el altercado que tuvo lugar en la final de Leagues Cup. Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte y seguimos comprometidos a mantener los más altos estándares de deportividad tanto dentro como fuera de la cancha”, expresó el club de la Florida días después de los incidentes.

LEA MÁS: Más que mate y asados: Luis Suárez reveló detalles de su amistad con Lionel Messi

Sin sanciones

Por su parte, el español Sergio Busquets y Tomás Avilés, que también participaron activamente en la gresca tras la final de la Leagues Cup, no recibieron ninguna sanción extra.

Steven Lenhart, quien forma parte del staff técnico de Seattle Sounders y estuvo involucrado en el altercado, perdió el derecho a su credencial por lo que resta de la temporada de la MLS, incluidos los playoffs.

Lenhart, quien recibió una sanción de cinco partidos por la Leagues Cup, no podrá acceder al vestuario ni estar cerca de los jugadores en día de partido. Una nueva solicitud de credencial será evaluada previo al inicio de la temporada 2026.

LEA MÁS: Lio Messi cumple a su afición con dos goles en su despedida ante Venezuela

Además, el Seattle Sounders ha recibido una multa por una cifra no revelada por apropiación indebida de credenciales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Luis SuárezInter MiamiMLS
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.