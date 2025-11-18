A Miguel Herrera le preguntaron sobre su futuro y esto fue lo que respondió

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional, no quiso adelantarse sobre una posible salida de la Tricolor y reconoció la gravedad que enfrenta el equipo, a horas del trascendental partido contra Honduras, que será este martes a la 7 p.m.

A pesar de los golpes, el entrenador se mostró concentrado en el juego y eludió las preguntas sobre su continuidad.

“Hay que jugar el partido, cuando termine el partido veremos lo que continúa” y la única certeza que dejó es que conoce bien a su nómina de 24 jugadores y lo que busca en el campo.

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional habló de su continuidad con la Tricolor. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Miguel Herrera y su continuidad en la Selección

- ¿Cómo ha tomado lo vivido con las lesiones de Alonso Martínez y Carlos Mora? ¿Kenneth Vargas está lesionado?

Sí tuvimos un golpe fuerte, sobre todo lo de Alonso, que todavía no se confirma. Se le hizo un estudio, ahora está en su club para que le hagan los estudios correspondientes y confirme la gravedad de la lesión. Es un gran muchacho, un gran ser humano, un gran compañero y venía en un momento muy bueno.

Lo de Carlos tratamos de guardarlo; entró contra Haití, tuvo esta resentida y lo perdemos para este partido, es menos grave y hay otros jugadores que tienen golpes, es normal, tenemos varios con duda, pero todos quieren estar en el juego. Vamos a esperar.

- En caso de una eliminación, ¿sería su último partido con Costa Rica?

Hay que jugar el partido, cuando termine el partido veremos lo que continúa. Ahora estoy concentrado en el juego al cien por ciento.

Costa Rica y Honduras se enfrentarán este martes, a las 7 p.m. en el estadio Nacional. AFP. (ORLANDO SIERRA/AFP)

- ¿Qué representa este momento en su carrera, estar al borde de su eliminación ante Costa Rica?

Es un momento fuerte, difícil, no esperábamos estar en esta circunstancia, pero es parte del juego, esto se puede dar, pero ahora solo queda trabajar. Quiero jugar el partido de mañana (martes), hacer lo nuestro y ver para qué nos alcanzó.

- ¿Por qué le ha costado tanto consolidar un equipo?

Usar tantos laterales es parte del juego. El primer lateral que tuvimos fue Haxzell (Quirós), se lesionó, luego lo intentamos con Carlos Mora.

En el universo de la Selección se tiene una nómina de 40 jugadores, así se ha hecho, entonces uno quiere la posibilidad de usar. Yo dije que no iba a cerrar la puerta a nadie, si necesito a alguien lo llamaré; yo siempre busco a los mejores jugadores.

Esta Selección la conozco hace diez meses y afortunadamente, hoy en el entorno de juego tenemos claro lo que queremos y los 24 jugadores que están acá tienen claro lo que les pido.

- ¿Cómo evalúa lo que ha hecho en Costa Rica?

Cuando termine el partido veremos lo que ha pasado y qué pudimos hacer mejor.

- ¿Qué analiza de Honduras?

Yo espero plantear bien, hemos analizado y vamos a contrarrestar. Ya luego el planteamiento del señor Rueda hay que intentar superarlo.