Hermano de Alonso Martínez revela el dolor y la fe tras la grave lesión de rodilla

El delantero Alonso Martínez sufre una grave lesión, en uno de los mejores momentos de su carrera como deportista.

El jueves pasado, en el partido entre Haití y Costa Rica, el atacante, de 27 años, sufrió una molestia en su rodilla y el viernes, la Fedefútbol confirmó que quedaba fuera del partido contra Honduras, por una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El atacante del New York City estaba listo para jugar el decisivo juego contra los catrachos, que podría definir si Costa Rica avanza a la Copa del Mundo del 2026 y con su club sigue adelante en las semifinales de la conferencia del Este de la MLS y deberá esperar hasta mitad del próximo año para reanudar su momento deportivo.

Alonso Martínez sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Prensa FCRF. (Fedefutbol/Fedefutbol)

Rodolfo Martínez, hermano mayor del jugador de la Isla de Chira conversó con La Teja y dijo cómo está Alonso en este momento:

“Desde el primer llamado a la Selección ese es su deseo, aportar y quiere medirse contra otros jugadores de renombre. Yo creo que él ha demostrado que quiere ir al Mundial, en cada partido da lo mejor de sí y nunca bajó los brazos”. — Rodolfo Martínez, hermano de Alonso Martínez.

Alonso Martínez y su delicada lesión

- ¿Cómo está Alonso al conocer que estará fuera por tanto tiempo?

Alonso ha estado muy tranquilo, es una persona de mucha fe y como cualquier jugador, el saber de esta lesión fue bastante sorpresivo, es un impacto muy fuerte, pero como en todo momento, no hemos dejado de estar pendiente de él y esperando que mejore pronto y de la mejor manera.

Alonso viene pasando un buen momento tanto en su club, como en la Sele y se vienen momentos claves en ambos equipos y él estaba muy ilusionado en llegar a una final con el New York City e ilusionado con la posibilidad de ir al Mundial.

La familia de Alonso Martínez confía en que no deba ser operado debido a su delicada lesión. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

Y aunque al inicio se sintió mal, ahora está enfrentando todo con más calma y como él dice: Dios sabe por qué hace las cosas y sabemos que volverá con más fuerza.

- ¿Qué fue lo que pasó el jueves, después del partido?

Estábamos viendo el partido y en esa jugada, del gol que le anularon a Costa Rica yo lo vi cuando se tocó la pierna. Esa imagen no se me olvida y pensé en que algo le había pasado y de inmediato, comencé a hablar con mis hermanos sobre lo que le pudo haber pasado.

Cuando terminó el partido nos dijo que tenía un leve dolor y que al día siguiente le iban a hacer exámenes, para ver la gravedad de la lesión y uno comienza a preocuparse, porque nuestro deseo es que siempre esté bien y aunque sabe que los futbolistas están expuestos a este tipo de cosas, hay angustia e incertidumbre por lo que puede pasar.

Alonso Martínez lleva 19 goles en la presente temporada de la MLS, con su equipo, el New York City. AFP. (SARAH STIER/Getty Images via AFP)

- ¿Alonso será operado?

Él se fue el viernes en la noche para Estados Unidos, nosotros fuimos al aeropuerto a despedirlo, a darle nuestro apoyo, que él sintiera que estamos ahí y ahorita el New York le está dando terapia, están pendientes unos nuevos exámenes y tenemos la fe de que no tenga que ser operado.

El equipo médico de la Federación y del NYC han estado pendientes de él desde el primer momento y estamos muy agradecidos por esa atención.

- Este sería el primer Mundial para Alonso, pero ahorita estamos fuera, ¿cómo viven ese momento?

Nosotros por supuesto tenemos la fe de que se pase al Mundial y no sólo por Alonso, sino por Costa Rica. Él está ilusionado con la posibilidad de jugar su primera Copa del Mundo y sabemos que él ha trabajado a conciencia y quiere lo mejor para la Selección.

Y desde el primer llamado a la Selección ese es su deseo, aportar y quiere medirse contra otros jugadores de renombre. Yo creo que él ha demostrado que quiere ir al Mundial, en cada partido da lo mejor de sí y nunca bajó los brazos.