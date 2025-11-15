Legionarios

Aficionados del New York City están muy molestos y señalaron a responsable tras lesión de Alonso Martínez

Alonso Martínez sufrió una seria lesión y aficionados del New York City son muy críticos por lo que habría sucedido con el tico

Por Sergio Alvarado

Alonso Martínez se perderá de ocho a nueve meses por una lesión de ligamento cruzado y en el sitio que más lo lamentan es en su club, el New York City FC, quienes este sábado hicieron una publicación sobre el estado del atacante costarricense.

En un mensaje en su cuenta de X, los neoyorquinos se solidarizaron con el tico e informaron que se le realizarán exámenes adicionales para conocer su estado real.

“Hoy, el New York City FC puede confirmar que el delantero Alonso Martínez sufrió una lesión de rodilla mientras representaba a la Selección Nacional masculina de Costa Rica el pasado jueves.

“Alonso ha regresado a Nueva York para una evaluación más exhaustiva. Se proporcionarán actualizaciones adicionales en los próximos días. Fuerza Mae”, indicó el club.

Alonso Martínez saluda a los aficionados en el TQL Stadium tras el partido ante el Cincinnati, este sábado 23 de agosto.
Alonso Martínez es la gran figura del New York City FC en la MLS, en el club califican como un golpe muy duro el perderlo en la recta final de la temporada. (JEFF DEAN/Getty Images via AFP)

Ante ese mensaje, aficionados lamentaron mucho el caso y afirman que es un golpe muy duro para su equipo y hasta señalaron a quiénes consideran responsables por lo sucedido.

“Temporada terminada. Sobre todo con las bajas de O’Neil y Pererea”, “Tienen que demandar a Costa Rica o a la Concacaf”. “La Concacaf debe imponer reglas más estrictas sobre el césped artificial. Estamos desolados, Alonso Martínez está perdiendo la oportunidad de un importante contrato europeo”, indicaron algunos aficionados.

El New York City disputará las semifinales de la Conferencia Este de la MLS y tanto periodistas como aficionados consideran que este es un golpe muy duro para el club.

“Un golpe brutal para las esperanzas de playoffs del NYCFC, y potencialmente también para la próxima temporada, si se trata de una rotura del ligamento cruzado anterior como se teme. El invierno se ha vuelto aún más complicado para la ciudad de Nueva York”.

entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Alonso Martínez se lesionó en el partido ante Haití con la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Esto es lo que todos tememos del parón internacional en medio de los playoffs”.

Aficionados ticos también entraron a la publicación a disculparse con el club .“Perdón, fuimos a perder el mundial y al más crak de todos”, “No lo dejen venir más a jugar con Costa Rica”, fueron algunos de los mensajes.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

