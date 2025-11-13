Deportes

MLS hará histórico cambio que beneficiaría a jugadores como Alonso Martínez y Messi

La MLS anunció un giro histórico hacia un calendario europeo, una medida que promete mayor competitividad y mejores oportunidades para futbolistas latinoamericanos

Por AFP y Redacción LT

La MLS oficializó un cambio profundo en su formato competitivo a partir de 2027, buscando alinearse con el calendario europeo utilizado por las ligas más influyentes del planeta. Esta modificación podría abrir nuevas opciones para futbolistas latinoamericanos, entre ellos Alonso Martínez, del New York City, y Lionel Messi, del Inter Miami.

¿Cómo impactará el nuevo calendario de la MLS a futbolistas como Alonso Martínez?
Alonso Martínez, jugador de la MLS, en plena acción durante un partido, en medio de los cambios que transformarán el calendario de la liga a partir de 2027. (GEOFF STELLFOX/Getty Images via AFP)

Un calendario sincronizado con las grandes ligas

Hoy la liga estadounidense compite entre febrero y diciembre para evitar las condiciones climáticas más extremas. Sin embargo, a partir de la temporada 2027-2028, el torneo dará inicio en julio y finalizará en mayo, incorporando una pausa invernal entre mediados de diciembre y febrero, similar al sistema empleado por Europa y otras ligas internacionales.

Un periodo de transición antes del cambio

Antes de adoptar el nuevo formato, la liga llevará a cabo una temporada especial de febrero a mayo de 2027. Este ciclo reducido tendrá una fase regular de 14 encuentros y una serie de playoffs, una estrategia pensada para facilitar la adaptación de clubes y jugadores al nuevo esquema anual.

Las declaraciones recientes de Messi sugieren que su retiro podría estar más cerca de lo que muchos esperan. AFP
Messi podría ser uno de los más felices con el cambio de calendario de la MLS. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Ventanas de fichajes mejor integradas

Uno de los beneficios más relevantes será la sincronización de la ventana de transferencias con el mercado global, lo que permitirá mayor fluidez en los movimientos internacionales. “Este cambio de calendario es un momento transformativo para la Major League Soccer”, afirmó Don Garber, comisionado de la liga. También destacó que la decisión busca impulsar la competitividad y dar más protagonismo a los playoffs.

El anuncio se aprobó durante la reunión de la junta de gobernadores realizada en Palm Beach, Florida, marcando un paso decisivo hacia la internacionalización del campeonato.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.

