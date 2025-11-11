Alonso Martínez dijo algo inesperado sobre el regreso de Celso Borges y Joel Campbell a la Selección

Alonso Martínez viene rompiendo redes continuamente en el fútbol de Estados Unidos, y en la Selección Nacional también, más después del doblete ante Nicaragua en la pasada fecha FIFA.

La Sele necesita goles para ganar, primero a Haití este jueves y luego a Honduras, el próximo martes en el Estadio Nacional para obtener el boleto al Mundial de Norteamérica 2026 de forma directa, ya que la nacional es segunda de grupo con seis unidades, dos por debajo de Honduras, y tan solo un punto sobre el combinado haitiano.

Alonso Martínez festeja el regreso de Joel Campbell y Celso Borges a la Sele. (DAVID JENSEN/Getty Images via AFP)

En el regreso de jugadores como Celso Borges y Joel Campbell, que vienen figurando con Alajuelense, Alonso lo ve como unos grandes aportes para la Tricolor, y para su juego como delantero de la tricolor, ya que ve que pueden servir mucho para explotar sus características.

“Lo que me piden son goles, atacar el espacio, es lo que sé hacer muy bien; ahora tengo compañeros como Celso Borges o Joel que pueden filtrar la pelota”, dijo Alonso sobre el beneficio para su juego de contar con esta clase de jugadores de regreso en la Sele.

Sobre el regreso específico de Campbell con Costa Rica para esta fecha FIFA, Alonso comentó que le alegra mucho tener a un futbolista como Joel en el equipo.

“Creo que Joel nos va a aportar muchísimo, un jugador que lo viene haciendo bien con la Liga, entonces, al final él sabe muy bien que está aquí con nosotros aportándonos, él sabe jugar muy bien las eliminatorias, entonces estamos muy felices”.

Joel Campbell ha mejorado su nivel en los últimos partidos con Alajuelense para regresar a la Sele. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Martínez suma tres goles en esta fase de grupos final de la eliminatorias, tras marcar doblete ante Nicaragua y un gol contra Haití en el empate a tres en el Estadio Nacional.