Keylor Navas habló sobre el regreso de Joel Campbell a la Selección de Costa Rica

Keylor Navas ya se sumó a la concentración de la Selección Nacional para los partidos definitorios ante Haití y Honduras, por las últimas dos fechas de la eliminatoria. A su llegada al país, el portero habló de la vuelta de Joel Campbell y otros temas.

El arquero nacional llega con la motivación de lo realizado en su club, el Pumas de México, tras conseguir seguir vivos tras una agónica remontada en la última fecha de la fase regular de la Liga MX ante Cruz Azul.

Keylor Navas ya se incorporó a la concentración de la Selección.

“Creo que es parte del proceso, de ir partido a partido, tratando de dar lo mejor. Con el equipo seguimos con el objetivo intacto, entonces a seguir luchando”, comentó sobre la clasificación de Pumas al llamado “Play In”.

El capitán patrio comentó, además sobre la experiencia de ya saber lo que es afrontar este tipo de escenarios eliminatorios.

“Ya tenemos la experiencia para afrontar este tipo de situaciones, la responsabilidad que tenemos encima, tenemos que ganar estos dos partidos, dependemos de nosotros mismos y bueno, vamos a trabajar estos días para dar el 100%”, expresó Keylor en declaraciones a radio Columbia.

Fue entonces que comentó sobre la vuelta de un viejo conocido a la Tricolor, como es el caso de Joel Campbell, tras un tiempo importante de ausencia.

Joel Campbell volvió a ponerse la indumentaria de Selección de Costa Rica. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

“Yo creo que a Joel ya todos lo conocemos, el talento que tiene, cómo nos puede aportar, su experiencia. Si el entrenador tomó esa decisión es porque ve que está en óptimas condiciones para ayudarnos y nosotros como compañeros estamos muy contentos de tener a un jugador como Joel”, añadió.

Keylor comentó sentirse con las ganas de obtener esa clasificación para otro Mundial, siendo el líder de esta joven generación. “Me siento muy tranquilo, gracias a Dios, fisicamente, mentalmente, con todas las ganas de aportar, de ayudar a los compañeros para hacer las cosas lo mejor posible”.

El guardameta buscará estar en su cuarto Mundial, luego de asistir a Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 como portero estelar de la Selección Nacional de Costa Rica.