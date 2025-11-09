Álvaro Zamora llega encendido a la Selección Nacional por este motivo

Se acerca la Fecha FIFA en la que Costa Rica disputará su boleto al Mundial de Norteamérica 2026, por lo que tener a todos en su mejor forma es lo ideal. El delantero Álvaro Zamora lo demostró con un gol clave en su club antes de unirse a la concentración.

El delantero logró meter un tanto en el triunfo de su equipo en la segunda división de la liga de Portugal, con el Académico Viseu, en el triunfo de 1-3 contra el Felgueiras de dicho país, por fecha número 11 del torneo de liga.

Álvaro Zamora llega encendido con la Selección Nacional. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

La anotación de Zamora fue en la primera parte, en la reposición, tras un centro logró disparar para batir al guardameta rival y sumar un gol más a su cuenta en esta temporada.

El atacante acumula seis goles, en lo que llevamos de temporada en la segunda división de Portugal, siendo su club sexto en la tabla de posiciones tras 18 puntos obtenidos a estas alturas.

Álvaro viene de anotar un doblete en el juego pasado contra Lusitania Lourosa, en la victoria de su equipo 3-2 en dicho encuentro, por lo que llegará a la tricolor con tres tantos en sus últimos dos encuentros.

El atacante está convocado para los partidos de la tricolor ante Haití el próximo jueves, y el de Honduras del martes 18 en el estadio Nacional en San José.