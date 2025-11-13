Deportes

¡Juego gratis! Arme la alineación con la que enfrentaría a Haití si fuera técnico de la Tricolor

La afición podrá escoger su alineación favorita de la Selección Nacional de Costa Rica para el duelo crucial ante la Selección de Haití por la eliminatoria mundialista

EscucharEscuchar
Por Marcelo Poltronieri

La Selección Nacional de Costa Rica regresa a la acción este jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m., en un duelo clave de la eliminatoria mundialista ante la Selección de Haití.

Arme su propio once de la Sele: juegue de técnico para el duelo ante Haití
Aficionados eligen su propia alineación de la Selección Nacional de Costa Rica para el duelo eliminatorio. (Gemini /Gemini)

El partido se disputará en el Estadio Ergilio Hato y será transmitido por Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6.

LEA MÁS: La batalla por el Mundial: A qué hora y dónde ver el crucial Guatemala vs. Panamá

Con el ambiente caliente y la expectativa al máximo, esta vez la invitación es para que el lector juegue de Miguel “el Piojo” Herrera y arme la alineación que considera ideal para encarar un partido determinante.

Usted toma las decisiones

Miguel Herrera presentó una convocatoria amplia, con figuras experimentadas y varias caras nuevas que permiten construir diferentes esquemas.

La idea es que cada aficionado analice la lista, valore el rendimiento de cada futbolista y escoja su propia formación para este choque directo ante Haití, donde los puntos son imprescindibles.

Lista de convocados

Porteros: Keylor Navas, Patrick Sequeira, Kevin Chamorro

Defensas: Santiago van der Putten, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Francisco Calvo, Joseph Mora, Haxzel Quirós, Carlos Mora

Volantes: Guillermo Villalobos, Orlando Galo, Celso Borges, Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Aaron Murillo, Josimar Alcocer, Creichel Pérez

Delanteros: Manfred Ugalde, Anthony Hernández, Alonso Martínez, Álvaro Zamora, Warren Madrigal, Joel Campbell

entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Usted puede jugar de Miguel Herrera y armar la selección que guste. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Cómo armará su alineación?

El abanico es amplio: desde una defensa sólida liderada por Waston y Vargas, hasta un mediocampo versátil con Celso Borges o la energía de Bran, además de una delantera capaz de mezclar potencia, velocidad y experiencia.

Lo único que debe hacer es arrastrar al jugador de preferencia a la posición natural de él. O sea, los porteros solo podrán ser colocados en la portería y así con todas las posiciones.

LEA MÁS: Hay noticias de última hora sobre Manfred Ugalde y la Selección Nacional

Cada lector podrá decidir si apuesta por un esquema ofensivo, uno más equilibrado o un planteamiento conservador para asegurar el resultado.

El choque ante Haití será exigente y la afición puede poner a prueba su propio instinto táctico eligiendo el once ideal para este reto eliminatorio.

Arme su alineación aquí

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Selección Nacional de Costa Ricaeliminatoria mundialistaMiguel HerreraSelección de HaitíNotas IALTNotas IALTM
Marcelo Poltronieri

Marcelo Poltronieri

Editor, encargado de las secciones de Inteligencia Artificial y Nacionales. Ayuda en la estrategia de redes sociales. Trabaja en Grupo Nación desde el 2012. Es bachiller en Periodismo, licenciado en Producción Audiovisual y máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.