¡Juego gratis! Arme la alineación con la que enfrentaría a Haití si fuera técnico de la Tricolor

La Selección Nacional de Costa Rica regresa a la acción este jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m., en un duelo clave de la eliminatoria mundialista ante la Selección de Haití.

Aficionados eligen su propia alineación de la Selección Nacional de Costa Rica para el duelo eliminatorio. (Gemini /Gemini)

El partido se disputará en el Estadio Ergilio Hato y será transmitido por Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6.

Con el ambiente caliente y la expectativa al máximo, esta vez la invitación es para que el lector juegue de Miguel “el Piojo” Herrera y arme la alineación que considera ideal para encarar un partido determinante.

Usted toma las decisiones

Miguel Herrera presentó una convocatoria amplia, con figuras experimentadas y varias caras nuevas que permiten construir diferentes esquemas.

La idea es que cada aficionado analice la lista, valore el rendimiento de cada futbolista y escoja su propia formación para este choque directo ante Haití, donde los puntos son imprescindibles.

Lista de convocados

Porteros: Keylor Navas, Patrick Sequeira, Kevin Chamorro

Defensas: Santiago van der Putten, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Francisco Calvo, Joseph Mora, Haxzel Quirós, Carlos Mora

Volantes: Guillermo Villalobos, Orlando Galo, Celso Borges, Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Aaron Murillo, Josimar Alcocer, Creichel Pérez

Delanteros: Manfred Ugalde, Anthony Hernández, Alonso Martínez, Álvaro Zamora, Warren Madrigal, Joel Campbell

Usted puede jugar de Miguel Herrera y armar la selección que guste. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Cómo armará su alineación?

El abanico es amplio: desde una defensa sólida liderada por Waston y Vargas, hasta un mediocampo versátil con Celso Borges o la energía de Bran, además de una delantera capaz de mezclar potencia, velocidad y experiencia.

Lo único que debe hacer es arrastrar al jugador de preferencia a la posición natural de él. O sea, los porteros solo podrán ser colocados en la portería y así con todas las posiciones.

Cada lector podrá decidir si apuesta por un esquema ofensivo, uno más equilibrado o un planteamiento conservador para asegurar el resultado.

El choque ante Haití será exigente y la afición puede poner a prueba su propio instinto táctico eligiendo el once ideal para este reto eliminatorio.

Arme su alineación aquí

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.