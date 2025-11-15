Deportes

El mensaje de Alonso Martínez tras la terrible lesión que lo saca varios meses del fútbol

Alonso Martínez, delantero de la Selección Nacional no podrá jugar contra Honduras por una delicada lesión

Por Yenci Aguilar Arroyo

Alonso Martínez, jugador de la Selección Nacional reapareció en sus redes sociales, luego de confirmarse que no podrá jugar el partido contra Honduras por una grave lesión.

El viernes por la tarde, la Federación Costarricense de Fútbol confirmó que el delantero no jugará contra la “H”, el próximo martes, en el último partido de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo, porque sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del jugador.

Se dice que el atacante del New York City quedaría fuera de cancha entre 8 y 9 meses.

Alonso Martínez publicó un sentido mensaje luego de saber que no jugará ante Honduras. John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

El mensaje de Alonso Martínez

Este fue el mensaje que el delantero publicó en sus redes sociales:

“De corazón, muchas gracias a todos por el apoyo, por los mensajes tan alentadores que me llegan, no tengo palabras para agradecer. Que Dios los bendiga.

“Gracias al doctor de la Federación, gracias a mi club New York City, que desde el día uno se puso detrás de mi lesión.

“Con la ayuda de Dios volveremos más fuertes, de eso no tengo duda”, escribió Alonso.

El mensaje de Alonso Martínez.
Alonso Martínez publicó un mensaje en sus redes sociales, luego de confirmarse su delicada lesión. Instagram Alonso Martínez. (Instagram Alonso Martínez. /Instagram Alonso Martínez.)
Por Yenci Aguilar Arroyo

