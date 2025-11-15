Orlando Galo sin excusas: “Es muy duro, teníamos una oportunidad muy valiosa y ahora es matar o morir”

Orlando Galo, volante de la Selección Nacional fue muy autocrítico y no puso excusas al reconocer que Costa Rica ha cometido una serie de errores que, en este momento, tiene a la Tricolor fuera del Mundial del 2026.

El jugador del Riga FC de la primera división de Letonia expresó el jueves, luego de la derrota contra Haití, que han dejado pasar oportunidades muy valiosas, llamando así a los juegos contra los caribeños y al enfrentamiento contra Honduras del martes.

La Sele no solamente depende de una victoria contra la “H”, sino que además necesita otra serie de resultados si desea pasar de forma directa a la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica.

LEA MÁS: Asesora de imagen calificó el comportamiento de Miguel Herrera tras encontronazo con la prensa

Orlando Galo no escondió su frustración luego del partido entre Haití y Costa Rica. (Orlando Galo/Instragram)

Orlando Galo y su frustración por la derrota ante Haití

Galo conversó con los medios en Curazao, después del encuentro contra los haitianos.

“Es muy duro, saber que teníamos una oportunidad muy valiosa, al fin y al cabo teníamos dos partidos, ahora nos queda uno y somos conscientes de que es matar o morir. El martes vamos de nuevo a la guerra”, comentó.

¿Qué conversaron jugadores y cuerpo técnico en el partido?

“El cuerpo técnico y los jugadores llegamos molestos al camerino, en el medio tiempo estábamos molestos. No se dio el marcador, queríamos los 3 puntos, luego intentamos buscar un punto, pero somos conscientes de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer”; comentó.

LEA MÁS: Alonso Martínez recibe una durísima noticia previo al juego Costa Rica Honduras

Galo no pudo ir al Mundial de Catar debido a una sanción por dopaje, por lo que este sería su primer Mundial Mayor y así habló de lo que se viene contra los catrachos.

Costa Rica cayó 1-0 ante Haití, el jueves anterior. Prensa FCRF. (Fedefutbol/Fedefutbol)

“Ya no hacemos nada con lamentar que no entró la bola; el partido finalizó, debemos lavarnos la cara y aguantar. Hemos cometido errores, por eso estamos donde estamos y tenemos que levantarnos”, aseguró.