Kendall Waston pide unión total para el crucial duelo ante Honduras

Kendall Waston fue un hombre determinante ante Honduras en el pasado, principalmente en el camino a Rusia 2018, anotando el gol que le dio a Costa Rica la clasificación para dicha copa del mundo.

El defensor de la Tricolor fue claro en que lo más importante es ganar el juego para cumplir con la tarea, y quedar a la espera de lo que haga Haití ante Nicaragua.

“Obviamente, que el pasado de ese evento fue lindo por lo que representó, y lo que conlleva; ahora son otras circunstancias, este es nuestro último partido, tenemos la convicción de ir a hacer las cosas lo mejor posible y, primero Dios, encontrar el mejor nivel, para sacar ese partido tan importante, no importa el que meta el gol o la asistencia, lo importante es sacar los tres puntos. Lo que compete ahora es sacar la victoria en casa”, añadió Waston en conferencia de prensa.

Kendall Waston espera el apoyo del aficionado para sacar el resultado ante Honduras. (Alonso Tenorio)

Kendall Waston pide unión y ser positivos

Sobre el estancamiento de la Sele en el área, Kendall mencionó que debemos unirnos y ser positivos para este duelo.

“El presente es que no queremos nada negativo, lo que nos enfoca y compete ahora es tener todas las buenas sensaciones, tratar de que el aficionado y la prensa nos unamos”, mencionó.

Waston y su regreso a la Selección

Acerca de su vuelta a la Selección, Waston no lo ve como un llamado de emergencia. “Pienso que no, al final el profesor toma las decisiones en lo que es mejor para la Selección Nacional. En su momento siempre fui repetitivo con esa respuesta de que no tomaba nada personal, solo trabajaba más fuerte para demostrar que podía estar en la Selección y, bendito Dios, fui tomado en cuenta”, apuntó el defensa de Saprissa.

Con respecto al aficionado que ya no cree en ellos, Waston piensa que es la minoría de esos que compraron entrada y no irán al estadio.

Kendall Waston y Keylor Navas son dos de los jugadores que aportan experiencia en la Selección de Costa Rica. (ORLANDO SIERRA/AFP)

“Es la minoría, el verdadero tico, los que sabemos que les costó esa entrada. Nosotros, como jugadores, siempre lo vamos a agradecer, por el apoyo, y en la cancha queremos representarlos de la mejor manera.

“A esos que todavía tienen su boleto, sepan que nosotros vamos a darlo todo, en este partido tan vital, es importante el apoyo de ellos. Hemos visto que cuando todos nos unimos hacemos una masa linda, entonces ojalá esa sinergia se pueda contagiar para sacar el resultado”, concluyó.