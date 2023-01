A nuevo delantero de Herediano le cuesta el gol

El nuevo refuerzo mexicano del Club Sport Herediano, Jesús Godínez, llega con toda la buena voluntad y mucha ilusión al cuadro rojiamarillo aunque sus números en la liga azteca no lo respaldan como un gran goleador.

Godínez fue presentado este jueves en la tienda Solo Cracks en el Paseo de las Flores, junto con Gabriel Leiva y Jossimar Méndez y confesó que su compatriota Miguel Basulto le habló de las bondades del país y de la liga costarricense y eso le facilitó tomar la decisión.

En México, Godínez jugó con Guadalajara, donde se forjó, también con León, Necaxa, Querétaro y Tapatío, en esa liga jugó 109 partidos y apenas marcó seis goles.

Además, integró los procesos de selecciones menores de México,donde estuvo en la sub-16, sub-18, sub-20, sub-21 y sub-23 y participó en un partido con la selección mayor.

En esos procesos menores anotó 18 goles.

Con la mayor azteca fue titular en un partido amistoso contra Trinidad y Tobago, el 2 de octubre del 2019. Fue sustituido al minuto 74.

José de Jesús Godínez posa junto a Gabriel Leiva y Jossimar Méndez, todos nuevos refuerzos del Team. (Alonso Tenorio)

El mexicano no ve como un retroceso la aventura en Tiquicia, a donde llega cedido a préstamo por seis meses, sino como un reto para él.

¿Cómo cayó en Costa Rica?, le preguntamos.

“Son circunstancias del fútbol, si me preguntas, yo quisiera obviamente estar jugando en Europa o en clubes importantes, por una u otra razón no se da y no pasa nada, así es el fútbol, estoy seguro y confiado en mis capacidades y en que aquí puedo encontrar la mejor versión de mí para mejorar e ir escalando, lo planteas como un retroceso y la verdad no es un retroceso, es un reto y un impulso y de aquí en adelante ir escalando hacia arriba”, opinó el jugador mexicano de 25 años.

“Tengo expectativas altas, Herediano es una institución seria, importante, la verdad yo vengo a pelear el campeonato y a pelear un lugar en una planilla tan grande”, expresó.

Anthony Contreras competirá con Godínez por la titularidad en el Team. (Rafael Pacheco Granados)

Godínez contó quién le habló y cómo lo convencieron.

“La directiva (de Herediano) tuvo un acercamiento con mis agentes, hicieron una propuesta, yo les dije que me intrigaba saber más, que lo platicaremos más a detalle y me interesó, la verdad es una propuesta muy seria”, dijo el tapatío, quien confiesa que se tomó algunos días para dar el sí.

“Me tomé algún tiempo, tenía otras ofertas, lo hablé con Miguel Basulto, es una persona muy cercana a mí, compartimos camerino en Chivas, tengo buena relación, platiqué, él me platicó cómo ha estado su estadía y la verdad que fue un plus para decidirme”, explicó Godínez.

El tapatío fue un poco más específico con esas charlas de Basulto, donde le habló del país en sí.

“Me dijo que es un país muy bonito, la verdad tiene cosas hermosas, hoy que estoy acá lo confirmo, los días que he estado son muy tranquilos, la gente cálida, buen recibimiento y de la liga en específico me dijo que es un fútbol que tiene calidad, que le ha ido bien, qué es club que siempre pelea campeonatos, el más ganador de la última década y que siempre está arriba. Lo que él me comentó, me motivó”, añadió Godínez.

El mexicano ya ha visto a sus compañeros y se mostró muy satisfecho con la calidad del cuadro florense.

Gabriel Leiva firmó algunos autógrafos durante la presentación. (Alonso Tenorio)

“Tuve una recepción muy cálida de los compañeros, es un grupo muy noble, pero que al mismo tiempo en la cancha se transforma para bien, es un equipo con calidad, igual que el cuerpo técnico, la verdad son muy buenas personas”.

Además de ese buen trato que ha recibido de los costarricenses, Godínez se vino con su prometida, también originaria de Guadalajara y dijo que de allí son las mujeres más bonitas de México.

“Claro, eso es verdad. Estoy comprometido, ella está aquí y es tapatía”, expresó.

“No deja de ser un cambio de país, tiene detalles un poco pesados, pero ya estando aquí estamos contentos, motivados, quiero que empiece el torneo”.