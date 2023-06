¿A qué se debe que Saprissa metiera más jugadoras que la Liga en la lista de Amelia Valverde?

Gabriela Guillén y Mariela Campos son dos de las convocadas a la selección femenina. (Jose Cordero)

Más allá del bombazo que significó no ver a Shirley Cruz en la prelista de Amelia Valverde de cara al Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, que se jugará entre julio y agosto, otro detalle llamó la atención.

Muchos hubieran pensando que Alajuelense, pentacampeón nacional y el equipo que lidera el torneo femenino desde hace más de dos años, dominara en la convocatoria; sin embargo, el cuadro que metió más jugadoras fue el Saprissa.

Además, a pesar de que las últimas dos finales las han disputado las Leonas y Sporting FC, son las moradas las que metieron más futbolistas con un total de siete jugadoras en todas las líneas.

El Monstruo tiene en la lista como portera a Priscila Tapia, como defensas a Mariana Benavides y María Paula Elizondo, de volantes a Katherine Alvarado, Mariela Campos y Gloriana Villalobos, y de delantera a Catalina Estrada.

Las Leonas tienen seis, a la portera Noelia Bermúdez, además a Fabiola Villalobos, Paula Coto y Gabriela Guillén como defensoras, Alexandra Pinell de volante y Sheika Scott que puede jugar de extremo o delantera. La exclusión de Cruz fue lo que terminó inclinando la balanza.

Para Juan Carlos Solano, narrador de fútbol femenino en TD Más, la lista le parece equilibrada y correcta fuera del error de no meter a Shirley, porque a pesar que Saprissa no ha estado en la disputada de los títulos, tiene jugadoras con todo el nivel para estar en la Sele.

“En el caso de las defensoras, las tres de Alajuelense no hay quite, tienen que estar y las otras defensoras manudas siento que no les da, si no vamos al medio campo, a excepción de Pinell y Shirley, me parece que Saprissa si tiene más fuerza ahí, creo que si están muy por encima y en el caso del ataque, el manudo es extranjero con Natalia Mills, Kenia Rangel y Carolina Miranda, nada que hacer entonces, y el Saprissa tiene al menos a Catalina Estrada.

“Yo veo una convocatoria equilibrada porque te puedo poner este caso, la defensa es la de la Liga porque es muy fuerte en ese sector y Saprissa en medio campo y se complementan, por eso no lo veo por números de convocadas”, destacó Solano.