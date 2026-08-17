“¿A quién no?”: La picante frase del brumoso Joaquín Alonso Hernández tras volver a anotarle a Saprissa

Joaquín Alonso Hernández le volvió a anotar al Saprissa este sábado. (Facebook Cartaginés/La Nación)

El mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández demostró este sábado una vez más que le sienta bien jugar en el estadio Saprissa, escenario en el que volvió a anotar.

El atacante del Cartaginés marcó en la Cueva este sábado un gol de gran factura, recibió un pase a profundidad de Douglas López, realizó una corrida en la que dejó botada a la zaga morada y definió con un toquecito de derecha ante el achique de Abraham Madriz.

El año pasado, el Joaquín Alonso también anotó en Tibás, en aquel entonces cuando jugaba para el Municipal Liberia en una recordada victoria por 2-1.

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Más allá de los goles, cuando Hernández ha visitado la Cueva ha mostrado calidad y confianza, lo que le destacaron luego del choque de esta jornada, pese a la derrota brumosa 3-2.

“Gracias a Dios se han dado, es muy bonito jugar acá, con esta afición, escucharlos, la gente gritándote, es muy bonito meter goles acá, al igual que en otros estadios, goles son amores como dicen; eso es lo que buscamos”, comentó.

Alonso Hernández habla sobre cómo se siente al jugar en el estadio Saprissa

En la zona mixta, le consultaron en diversas ocasiones sobre ese ambiente, sobre lo que no profundizó mucho, pero sí reconoció le gusta.

“Ha sido tal vez la fortuna de poder meter goles acá, en todos los estadios que voy siempre intento hacer un buen papel, pero acá tal vez por el ambiente, por la cancha, uno se motiva tal vez más, pero es parte del fútbol y por dicha he hecho buenos partidos acá”.

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Cuando le consultaron si le gusta jugar en Tibás, dio una respuesta muy corta pero que podría decir mucho. “¿A quién no?”

Alonso comentó que disfruta y le gusta el ambiente en la Cueva y al ser rival, en su caso no le incomoda ver a la gente gritándole o metiéndose con él, lo ve normal.

“Cuando juego la verdad no le presto mucho atención a eso, son cosas que ni escucho, sí es un ambiente bonito, pero no me tomo a pecho nada de lo que me digan, me siento tranquilo”.

Fue el primer gol de Hernández en el Apertura 2026, torneo en el que se perdió los primeros dos encuentros porque estaba pagando una sanción de dos juegos que arrastraba del campeonato pasado.