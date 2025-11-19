Aarón Murillo tras la eliminación: “Soñaba con esto, Dios sabe lo que le había pedido una oportunidad”

Desde la fecha FIFA de octubre, Aarón Murillo fue uno de los jugadores revelación al mando de Miguel Herrera, siendo estelar y protagonista con Costa Rica, y con la opción de ir a su primer mundial en caso de que se hubiese dado.

Murillo fue uno de los jugadores que salió a dar la cara a conferencia de prensa, expresando un claro dolor ya que con su edad, esperaba que este fuera el mundial que tanto soñó, pero el sueño de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, acabó el martes.

“Esto lo anhelaba desde hace mucho, lo había vivido pequeño hace mucho, hace diez años. Creo que ahorita vivirlo en carne propia en selección mayor iba a ser un plus totalmente diferente, soñaba con esto, Dios sabe lo que le había pedido una oportunidad y se me estaba dando”, afirmó el seleccionado de 28 años.

Aarón Murillo fue una de las revelaciones de Costa Rica en la eliminatoria en la que fracasamos para ir al mundial. (JOHN DURAN/John Durán)

“Tenía la ilusión de eso, pero más allá de eso toca tomarlo de la mejor manera para lo que viene, no me puedo desenforcar, ni salirme del carril para lo que es mi carrera”, comentó en zona mixta tras la consulta de La Teja.

El volante de Herediano habló de cómo fue ese momento en el camerino tras la eliminación.

“Nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, al vernos son caras largas, la tristeza nos consume, no solamente a nosotros, sino a todo un país, éramos nosotros y todo un latir del país. Es muy difícil la verdad”, afirma con dolor el mediocampista.

“Yo estuve un rato en conferencia, entonces no sé si al principio se dijo algo pero cuando llegué, estábamos en silencio porque es algo totalmente de tristeza”, dijo Aarón.

Sobre la eliminación, el seleccionado cuenta los puntos claves para dejar ir el boleto.

Aarón Murillo fue titular ante Honduras en el juego de la eliminación del mundial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Dejamos ir puntos valiosos, con esos puntos de más no hubiéramos estado en esta situación, creo que hubiera sido totalmente diferente, pero el hubiera no existe, ahorita lastimosamente por ningún lado se logró”, expresó Murillo.

El jugador del cuadro florense fue estelar esta trágica noche en el estadio Nacional, quedando Costa Rica a un gol de poder ir, al menos al repechaje, pero la igualdad sin goles condenó a la Tricolor y hasta a Honduras a quedar fuera de la copa del mundo del próximo año.