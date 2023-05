Aarón Suárez respondió a los señalamientos sobre su altura que le hizo director de la Fedefútbol

Aarón Suárez ha tenido un torneo muy bueno con Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Aarón Suárez es sin discusión una de las grandes figuras del campeonato nacional; sus números lo avalan con diez goles y nueve asistencias y un peso muy evidente en el juego de Alajuelense

Claudio Vivas, director deportivo de Selecciones Nacionales en la Fedefútbol, dijo hace quince días que si el volante rojinegro midiera diez centímetros más, jugaría en Europa, palabras que, para algunos, fueron un menosprecio hacia el jugador, pero para otros es una realidad.

Aarón afirma respetar las opiniones de cada quien, pero no se da por menos ante lo que le digan, pues él confía mucho en sus habilidades.

“Cada persona dice lo que quiere, pero al final para mí no es una excusa el tamaño, trato de trabajar y compensarlo en otras partes del juego, que no es solamente la parte aérea. Cada quien dice lo que quiere, uno sabe que esto es parte del fútbol, solo me enfoco en lo mío.

“Yo trato de estar siempre en lo mío, al final lo que se dijo ni me sumó ni me restó. Yo trato de trabajar y dar siempre lo mío, para demostrarme de lo que soy capaz”, explicó.

Suárez detalló que trabaja en las partes que sabe que le hacen falta para compensar detalles como la altura, trabajar en detalles como la fuerza o explotar aún más sus virtudes.

“Esto al final es parte del fútbol, a todos los jugadores al final les va a hacer falta algo, creo que solamente a Messi no, pero con trabajo y esfuerzo se van a seguir potenciando muchas más cosas”, dijo.

La altura, sin duda, no ha sido un problema para que se desarrolle en el fútbol nacional, al final el deporte se divide en malos o buenos, básicamente.