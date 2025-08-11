Abogado aclara si FIFA podría castigar al fútbol de Costa Rica por recurso de Santos

El abogado Rodrigo Chaves explicó si el recurso de amparo que presentó el Santos de Guápiles este lunes puede traer consecuencias para el fútbol de Costa Rica.

Ronny Cortés irá hasta el final con el caso del Santos. (Cortesía/Cortesía )

Según el experto, es poco probable que, aunque el club haya acudido a una intancia judicial, la FIFA volteé los ojos hacia la Federación de Fútbol.

Para que eso ocurra, debe haber un mandato judicial en contra de la Federación y, en estos momentos, lo que pide Santos es que se restituyan a los miembros del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (Triacode).

“Si es un recurso de amparo, hay que ver si hay alguna violación a los derechos fundamentales, puede que no sea algo tan complicado”, aseguró.

La Fedefútbol ha salido bien librada. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Dijo que meter el recurso de amparo y pedir que restituyan a los miembros del Triacode es algo razonable y la justicia hasta puede darle la razón a Santos sin que eso implique una sanción.

“El tema es que los miembros del Triacode fueron destituidos por temas de violar la imparcialdiad y otras cosas, el Consejo de Deportes tiene la potesta de destituir cuando considera que las coas se hacen mal”.

No obstante, dice que una segunda acción en Costa Rica podría empezar a generar bulla, como la acción que ya puso Guanacasteca, que pretendía frenar el campeonato, aunque esa acción fue ante la jurisdicción contenciosa adminitrativa.

¿Qué hizo Santos?

El Santos de Guápiles presentó este lunes un recurso de amparo contra el Consejo Nacional de Deportes.

El Santos presentó un amparo contra la destitución de los miembros del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (Triacode). La Teja tiene una copia del documento.

Se pide restituirlos porque, en lo personal, considero que el Consejo de Deportes actúa igual que la Fedefútbol, apresurada, a la carrera, para defender al fútbol”, indicó Luis Peraza.

Sin embargo, Peraza señaló que el Triacode no solo es una entidad para defender un deporte específico, sino al deporte en general, y explicó que en estos momentos hay seis procesos de otras disciplinas, varados porque no hay tribunal.

“Deben velar por la generalidad del deporte, no por una disciplina específica”.

Peraza dijo que si bien están recurriendo a una instancia judicial y según él, ahora puede haber consecuencias para el fútbol nacional, como ocurrió en Guatemala, asegura que fue la Fedefútbol quien recurrió de primero.

“Nosotros acudimos al Triacode, que es una instancia que está permitida por los estatutos de la Fedefutbol. Es la Fedefutbol la que recurre al Consejo Nacional de Deportes, que ya es una instancia del Estado. Ellos fueron los primeros”.