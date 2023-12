Abogado de Ricardo Chacón nos contó la postura del gerente de Alajuelense por demanda de acoso sexual

Ricardo Chacón dio su posición mediante su abogado, Gustavo Corella. (Rafael Pacheco Granados)

Ricardo Chacón, gerente general de Alajuelense, afirma que es inocente de la demanda por presunto acoso sexual que trascendió este jueves en su contra por parte de una mujer mayor de edad.

La Teja se comunicó con el licenciado Gustavo Corella, abogado del gerente rojinegro, quien a nombre de su cliente fue enfático en defender que en los Tribunales demostrarán su versión.

Sin dar muchos detalles que no puede dar a conocer en este momento, la representación de Chacón afirma que están muy confiados respecto al proceso.

“Concordante a la privacidad de la investigación, lo que yo le puedo decir es que él es inocente y está preparado para demostrar la verdad. Estadísticamente solo un 10% de denuncias como estas llega a la etapa de juicio. Estamos listos para enfrentar el proceso, él se encuentra tranquilo, muy respetuoso de la labor de las autoridades y dispuesto a colaborar”, comentó.

Sobre los motivos por los que afirma están tranquilos y seguros de la inocencia de Chacón, afirma que los darán a conocer en el proceso, así como otros detalles de cuándo es que habrían ocurrido los hechos o cuándo fueron notificados de la denuncia.

“Son cosas que no le puedo develar ahora, usted entenderá, pero le repito que está tranquilo y va a demostrar la verdad de todo”, destacó.

Al respecto de la investigación interna que está haciendo Alajuelense y si es posible que lo separen o no de su cargo mientras se lleva a cabo el caso, afirmó que él solo se encarga de la situación penal, eso es un tema del club del que no se mete y prefiere no opinar.

Le consultamos si legalmente es posible separarlo mientras se resuelve el tema, es una alternativa que podría pasar pero que hay que vigilar que se de el debido proceso.

“Se prevé un debido proceso tanto a nivel penal como la investigación interna y este tiene un montón de mecanismos dependiendo de lo que arroje la investigación, dependiendo de eso se puede tomar cualquier decisión para determinar si es proporcional o no, esto apenas está iniciando para hablar de muchos temas”, finalizó.