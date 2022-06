Abogado rescató de una chatarrera un Volkswagen que hoy es una verdadera joya sobre ruedas

Fabricio Arauz Rodríguez ha estado hasta en desfiles con su chuzo a los que va acompañado de su familia. Foto: Cortesía.

Fabricio Arauz Rodríguez puede rajar que un chuzo como el suyo no lo tiene nadie en Tiquicia e incluso en otros países, porque se trata de un modelo de vocho sumamente difícil de ver y mucho más de conseguir.

Este abogado de 48 años y vecino de San Ramón de Tres Ríos, realmente se pegó la lotería cuando encontró esta nave botada en un deshuesadero, lista para convertirse en chatarra y que pudo salvar justo a tiempo.

Ahora, luego de muchos años de brete, este Volkswagen Carmann Cabriolet modelo 1953 es uno de sus más grandes orgullos, pues los que conocen de este tipo de autos saben que es una verdadera joya sobre ruedas.

–¿Cómo llegó este vehículo a sus manos?

Lo compré en 1998 y estaba totalmente desarmado, le hacían falta muchas partes, era como soñar tenerlo bien porque le faltaban demasiadas cosas. Me dediqué 15 años a buscarle piezas originales y poco a poco las conseguí en Argentina, Europa y Estados Unidos, por lo que en el 2013 logré completarlas todas.

Ese año inicié la restauración lo más exacto posible, con cada tornillo y pieza, lo cual fue un proceso muy minucioso y con mucho detalle. Este carro entró al país originalmente por un importador privado que trajo tres de este tipo y este uno de ellos, el cual tuve la suerte de encontrarlo.

–¿Cómo es la historia del auto y porqué es único en el país?

Este convertible fue producido en junio de 1953, solamente se produjeron alrededor de cinco mil y aproximadamente solo quedan unos 22 o 25 en todo el mundo. En Centroamérica no hay ninguno, no existen y eso fue parte de la motivación, lo que significaba haberlo encontrado.

Cuando lo compré, el carro no circulaba desde el 81, estaba abandonado. Es un auto muy particular, por dicha aún tenía muchas de las partes que permitían poderlo restaurar.

–¿Encontrarse un auto así es como ganar la lotería?

De hecho así es como yo lo siento y pasó, yo andaba en ese lugar buscando un motor para otro escarabajo que tengo y me dijeron que fuera ahí, que tal vez había. No encontré el motor, pero al fondo, en un lugar que era un cementerio de carros prácticamente, ahí estaba ese carrito abandonado. Cuando lo revisé y vi qué tipo de carro era, me emocioné mucho por el hallazgo.

En mi opinión particular si yo no lo hubiera sacado de ahí, posiblemente se convierte en chatarra, porque en donde estaba tal vez no tenía la noción de lo que era o podía representar, tal vez simplemente era un carro viejo que no les importaba. Lo guardé en la casa de mis papás por algunos años y ellos hasta se cansaron y me pidieron que lo guardara en otro lugar, pero ahora les encanta.

–¿Podemos decir que este carro es un sobreviviente?

Es un sobreviviente, así mismo es, porque las probabilidades que pudiéramos rescatarlo y lo digo así en plural para la cultura Volkswagen en Costa Rica, eran en ese momento y listo. Ese lugar dos años después se convirtió en una recicladora y cuando entraron las empresas chinas a importar acero, todo lo que había ahí se fue en chatarra, ahí se hubiera ido.

–¿Cómo fue el proceso para restaurarlo?

Muy duro, tuve que estudiar mucho para hacerlo correctamente, cada detalle, cuando por motivo de trabajo tenía la oportunidad de salir del país, pude ir a unas ferias en otros países en las que pude ver, diagramar y hasta tomar medidas, así fui armando el rompecabezas. Luego de eso me decidí a trabajarlo, con ayuda crédito del maestro artesano Frank Castro, que trabajó en una ensambladora de Volkswagen en Nicaragua. Yo tenía el conocimiento y los brazos para armarlo.

