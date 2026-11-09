Abraham Madriz fue determinante ante Puntarenas y lanzó un mensaje sobre el liderato

Una vez más, el portero Abraham Madriz fue determinante en la portería del Deportivo Saprissa y ayudó a su equipo a no caer contra Puntarenas FC.

Los morados vencieron a los naranjas por marcador 2-1 y luego del encuentro que se llevó a cabo en el Ricardo Saprissa, el espigado arquero tuvo una serie de intervenciones importantes a favor de su equipo.

“Fue un partido sufrido, pero somos un equipo resiliente, salimos adelante, con un hombre menos, los compañeros hicieron un esfuerzo muy grande.

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Abraham Madriz tuvo otro gran partido con su equipo, el Deportivo Saprissa, este domingo ante Puntarenas FC. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El liderato es donde queremos estar, ahí es donde hay que estar. No nos gustó bajarnos de ahí y no queremos volvernos a bajar”, dijo.

Sobre su trabajo en la portería (3-4 intervenciones), esto dijo el cancerbero: “Hay que destacar el trabajo en lo colectivo, no enfocarnos en lo individual”, comentó.

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Dolido

Al otro lado de la acera, el extremo Dariel Castrillo, quien anotó el gol para los chuchequeros, lamentó el resultado porque, para él, el PFC hizo un buen partido.

“Me siento feliz por una anotación más y por ayudarle al equipo. Estamos dolidos, teníamos la esperanza de sacar el triunfo, siempre entramos a proponer. No tenemos opciones de clasificar, pero vinimos a dar la cara”, comentó.

Dariel Castrillo (centro) fue el anotador del gol porteño Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Para Castrillo, les hizo falta correr un poquito para obtener un resultado más favorable para los naranjas.

“Este es el orgullo porteño, me siento muy contento, pese a la derrota, porque considero que hicimos un gran partido.

“Nos hizo falta correr un poquito, pero pese a todo, hay que ver el esfuerzo del equipo en los 90 minutos”, manifestó.