Aficionado alajuelense agredido en Guatemala finalmente recuperó tesoro que le arrebataron

Christian Castro estuvo en el CAR junto a los jugadores y el entrenador Alexandre Guimaraes. (Prensa Alajuelense)

Mientras que las heridas físicas y emocionales van sanando, don Christian Castro, aficionado de Alajuelense brutalmente agredido la semana pasada en Guatemala junto a su esposa, no deja de recibir bonitos detalles de parte del club.

Este miércoles el cuadro rojinegro publicó un video en el que se ve al vecino de San José en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares al lado de jugadores, cuerpo técnico y directiva manuda donde se ve que ya le repusieron la camiseta que le robó la barra brava del Comunicaciones.

Por unas dos horas este martes a Castro le mostraron todas las instalaciones y tuvo la oportunidad de contar su dura historia, la cual vivió solo por ir a apoyar al León afuera del país, motivo por el que los jugadores afirmaron sentirse muy apenados.

El manudazo habló con La Teja sobre lo que fue la experiencia de ir a conocer a los rojinegros.

“Fue muy lindo sentir el apoyo del equipo, como llegó Celso (Borges), (Leonel) Moreira, Guima, el gerente deportivo (Javier Santamaría), todos muy apenados con lo que nos sucedió. Bryan (Ruiz) pasó a saludarme, Rashid (Parkins), muchos de los muchachos y del cuerpo técnico”

“Totalmente impactados por lo sucedido, pero ese ratito lo llena a uno mucho por todas las atenciones que me brindaron y el llamado a todos para que algo así no se repita”, comentó.

Liga Deportiva Alajuelense le obsequió la camisa rojinegra a Christian Castro. (Prensa Alajuelense)

Don Christian comentó que ya se hizo diversos exámenes y pruebas médicas por los golpes que sufrió el jueves pasado en las afueras del estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala.

“La Liga ha sido muy especial, corrió con todos los gastos médicos míos. Llegué a medianoche el viernes y ya me tenían una cita en una clínica privada para el sábado. Me hicieron el TAC, me valoraron los médicos, transportaron en ambulancia, superespeciales, no tengo palabras”.

“Sí, tengo que estar atento por ocho o diez días por situaciones que me pueden pasar. El doctor me dijo que en caso que se me hiciera algún coagulito de sangre, eso podía en esos días. Si se me duerme un lado de la mejilla, si se me olvidan constantemente cosas, si pierdo la vista de un lado y me vuelve, son síntomas que tengo de irme de una al hospital, que gracias a Dios no los tengo”, relató,

Don Christian aún no irá al estadio, quiere esperar un poco a que su esposa que si está un poco más golpeada física y emocionalmente se recupere, para finalmente volver.