Aficionado de Alajuelense agredido en Guatemala habló con La Teja: “Eso era el infierno, nos querían matar”

El aficionado de Alajuelense que fue agredido en Guatemala por seguidores del Comunicaciones, Christian Castro Hernández, narró los minutos de terror que vivió.

El josefino, de 52 años, pasó de disfrutar un viaje de aniversario a estar en el infierno, así lo narró tras superar la peor pesadilla de su vida.

“Eso era el infierno, nos querían matar. Nosotros nos fuimos al estadio antes de las cuatro de la tarde porque nos dijeron que los accesos eran complicados, llegamos a las 5:15 y en la puerta nos dijeron: ‘ustedes no pueden entrar, hay un comunicado que no pueden entrar’, yo le dije que eran las personas de las barras y en eso uno de las barras me dijo: ‘cero..., ustedes no pueden estar aquí’ y me tiró una cerveza”, nos contó.

Para él ese fue el inicio de una de las peores y más traumantes experiencias de su vida, después de eso más les empezaron a gritar y de un momento a otro los acorralaron contra la puerta, por lo que les abrieron y los dejaron pasar con el fin de resguardarlos, hecho que no consiguieron.

“Se metieron dentro del estadio y a mi esposa empezaron a agredirla, una mujer y otra persona, le dieron por la cara y por el muslo y a mí se me vinieron encima no sé cuantos, 20 o 30, yo lo que hice fue enconcharme porque me pegaban por todo lado, me arrastraban, lo que querían era quitarme la camiseta”.

Cuando le quitaron la rojinegra pensó que era el final de todo, pero lo peor no había llegado.

“Decían: ‘a este cero... hay que seguirle dando’, pero llegaron los de seguridad e hicieron como un túnel y logré salir. Llegué a otra puerta del estadio, yo no sabía dónde estaba mi esposa, no sabía nada y se me arrimó otra persona y me dice: ‘cero... usted no tiene que estar haciendo nada aquí’ y sacó un tubo como de un metro y me lo pegó como tres veces en la cabeza”.

Esa agresión le generó una herida de ocho puntadas, una de cinco y otra de dos, tiene golpes en varias partes del cuerpo, al ser arrastrado por el suelo una rodilla le quedó en carne viva y asegura que para protegerse de los tubazos metió la mano y tiene un dedo morado y muy inflamado.

Sacarlos del estadio fue toda una odisea, por dicha amigos que tienen en Guatemala y el embajador de Costa Rica en ese país, Erick Ulate, les ayudaron a llegar a salvo a un hotel.

“El embajador movió suelo y tierra, llamó a los Bomberos, a la Policía, hizo de todo, de verdad que fue un ángel con nosotros. Estamos en el hotel encuevados porque tenemos mucho miedo, porque ayer nos tomaron una foto, la subieron con una donde posan con una camisa mía y mi esposa está en shock, llora mucho, está muy nerviosa, no quiso ni salir por el desayuno”.

El señor asegura que ahora el aniversario de bodas también será como un cumpleaños para ellos.

“Siento que volví a nacer, porque lo querían era matarme, a como metieron el tubo pudieron meter un revolver, un puñal, hasta a un muchacho de seguridad que se metió a defenderme le dieron”.

A él le preocupa que su mamá, quien tiene 87 años, se entere de la situación, por ello solo desea volver al país, recibir atención médica (un TAC), abrazar a sus seres queridos y dejar atrás un viaje para el olvido.

