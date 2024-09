Alajuelense se tocó el corazón y la bolsa en auxilio de pareja agredida en Guatemala

Christian Castro, un aficionado de Alajuelense fue brutalmente agredido por seguidores del Comunicaciones. Instagram.

Alajuelense se tocó el corazón, movió influencias y se tocará la bolsa para ayudar a don Christian Castro y su esposa, pareja de aficionados rojinegros agredidos en Guatemala por fanáticos del Comunicaciones, este jueves previo al partido por la Copa Centroamericana.

En entrevista con La Teja, el hombre de 52 años nos reveló la otra parte de la historia, luego de que este viernes conversó con los manudos y estos se pusieron a sus órdenes para diversos efectos.

Don Cristian nos contó que primero el club intercedió con el embajador tico en Guatemala, Erick Ulate, para que este consiguiera la ayuda de la Policía chapina y sacarlos del estadio.

“Yo etiqueté a la Liga en redes por lo que me estaba pasando porque necesitábamos alguna persona que nos asistiera en el estadio porque no había Policía. El señor Ulate nos contó, que fue un ángel para nosotros que los primeros en contactarlos fue de la Liga para que nos ayudaran y mandaran a la Policía para podernos sacar del estadio en ambulancia, porque ni eso dejaban salir del estadio”, contó.

Luego le aseguraron que la Liga encargará de todos los gastos médicos y exámenes que tendrán que hacerse una vez vuelvan a Costa Rica este sábado por la madrugada.

“Ayer lo que me hicieron acá fue suturarme y me dicen que sería bueno que me hicieran un TAC porque cuando uno recibe este tipo de golpes en la cabeza en algunos ocasiones puede hacerse algún coágulo de sangre y cuando hablé ahora con los muchachos de la Liga, ellos se ofrecieron a todo lo que necesitara en la parte médica”.

“Mi esposa en la parte médica, sicológica y emocional está superafectada, fue muy traumático para ella, los recuerdos son muy fuertes, entonces también nos van a ayudar con la ayuda sicológica con mi esposa para que trate de salir lo más rápido posible de este trauma”, explicó.

Aficionado de Alajuelense agredido en Guatemala, Christian Castro (Cortesía)

Adicional a eso y cuando se sientan listos, también los invitaron a ir al estadio, estar en el palco de la directiva y naturalmente le repondrán la camiseta que estos vándalos le hicieron arrancada.

“Nos invitaron a ir este martes en el partido contra Comunicaciones, pero mi esposa prefiere no ir a ese porque todavía está muy fresco todo lo que pasó y es exponerla de nuevo al ver a ese equipo, entonces esperaremos a un partido ya de campeonato nacional, más tranquilo, de los que vienen luego”, añadió.

Don Christian finalmente agradeció que el equipo se preocupara de esta manera, pues a su criterio en realidad no tenían ninguna obligación, pues ellos fueron al partido por su cuenta, sin pensar jamás lo que podía pasar.

“Son detalles que la verdad es que lo llenan a uno como aficionado, como liguista desde que nací y que todavía aprecio y valora más, que estuvieran desde el primer momento al tanto de la emergencia que teníamos y tratar de buscar una solución. Es una muestra que es una institución que además tiene al frente a buenos seres humanos que al final es lo que somos todos”, finalizó.