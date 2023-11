Aficionados cartagineses se unen reclamo de Leonardo Vargas y Mauricio Wright contra la Selección

Los aficionados del Club Sport Cartaginés hacen eco de reclamos del entrenador del equipo, Mauricio Wright y del presidente Leonardo Vargas, quienes se quejan de que la Selección no llama a jugadores de ese equipo.

Tanto Wright como Vargas han expresado que el Cartaginés cuenta con jugadores seleccionables pero que al equipo no lo toman en cuenta y en cierto modo pide respeto.

Allen Guevara y José Luis Quirós son dos jugadores que podrían ser considerados en la Selección. (JOHN DURAN)

Vargas dijo que jugadores como Carlos Barahona y el portero Kevin Briceño pueden ser tomados en cuenta. El técnico no dio nombres pero mencionó que al menos dos pueden estar en la lista.

El aficionado Edgar Cartín, quien interpreta al personaje humorístico “El Galán”, comentó que ambos llevan razón y dijo que los seleccionadores solo se fijan en los equipo de siempre, Saprissa, Alajuelense y el Herediano.

“Sempre han marginado a Cartago y el equipo se ha ganado un lugar entre los cuatro y creo que hay jugadores buenos que pueden ser llamados, no sé qué sucede pero son pocas las veces que nos toman en cuenta”, dijo.

Expresó que Allen Guevara y Jeikel Venegas tienen condiciones. “A Allen lo llamaron la vez pasada y fue un toquecito, que los lleven a un microciclo al menos. Si Jeikel y Allen estuvieran uno en Saprissa y otro en la Liga o Heredia, tienen más probabildiades”, expresó.

Mientras tanto, el entrenador Juan Luis Hernández Fuertes expresó que Cartago sí tiene jugadores para estar en la lista.

“Si usted analiza la lista, no le quepa la menor duda que por los menos tres cartagos pueden estar, Venegas es uno, sino la rompe Marcel Hernández es Jeikel y en esa lista hay jugadores que no juegan. No tiene credibilidad”, opinó.

El columnista del Cartaginés de La Teja, Adrián Figueroa opinó que al Cartaginés lo marginan.

“Para mí, José Luis Quirós y Carlos Barahona les puede alcanzar, muchos dicen, ¿cómo va a tener Cartaginés jugadores en la Selección? Pero San Carlos tiene y está malísimo. Si esos dos jugadores estuvieran en Saprissa o la Liga, los llaman sin ninguna duda”, comentó.