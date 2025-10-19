Aficionados costarricenses respondieron de la mejor manera para el juego Costa Riva vs Honduras

Costa Rica y Honduras se juegan un boleto directo al Mundial 2026. FCRF Granados (shu/FCRF)

El juego eliminatorio entre Costa Rica y Honduras tendrá un ambientazo y llenazo garantizado, ya que se agotaron las entradas para tan importante juego eliminatorio.

El último partido eliminatorio en casa, ante la Selección de Honduras, se realizará el próximo 18 de noviembre en el INS Estadio a partir de las 7 p. m., en el último juego del Grupo C camino al Mundial 2026.

Así anunció la Fedefútbol que se agotaron las entradas para el juego Costa Rica vs Honduras (Instraga/Instagram @Unspeakable)

“Estamos muy contentos con la respuesta de los aficionados, porque necesitamos estar todos unidos y apoyando para alcanzar la clasificación”, afirmó Gustavo Araya, secretario general de la FCRF.

Por su parte, la Fedefútbol agregó: “Así, y sin duda, todos juntos HAREMOS QUE EL PURA VIDA SE SIENTA a estadio lleno en la recta final de nuestro camino al Mundial.

“Desde la FCRF estamos seguros que el ambientazo servirá como una motivación extra para el equipo de todos… la Selección Nacional".

Costa Rica jugará primero ante Haití, el 13 de noviembre (en Curazao como sede), y luego recibirá a Honduras en el INS Estadio, el martes 18 de noviembre.