“Yo no creo que se pueda volver a ganar la confianza de la gente, no es un tema que se vino a la Liga porque le paga más, está bien, ese no es el problema, sino todo lo que se fue diciendo, hasta dijo que se quería retirar en Saprissa, me encantaría preguntarle qué quiso decir con eso”, tiró Poltro.